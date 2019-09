Auctionwini запускает приложение Бета Тест для профессиональных авто дилеров

Auctionwini Web Auctionwini App

SEOUL, SOUTH KOREA, September 27, 2019 / EINPresswire.com / -- Auctionwini , аукцион для профессиональных авто дилеров битых машин в настоящее время ищет Бета-Тестеров для улучшения существующей системы аукциона на основе голоса клиента.Приложение было официально запущено в апреле этого через Google Play, iOS Store и теперь расширяет свой сервис от мобильного приложения до веб-платформы для лучшей доступности для пользователей.Auctionwini организует еженедельные онлайн аукционы, которые дают зарубежным покупателям возможность приобретать автомобили напрямую из Южной Кореи. Многие покупатели, которые участвуют в торгах через Copart, IAA, Auto Auction, закачали приложение Auctionwini в качестве отличной возможности приобрести автомобили корейского производства, такие как Hyundai, Kia, разместив желаемую цену на торгах в режиме реального времени.Каждую среду более 100 аварийных автомобилей обновляются для нашего аукциона ,и покупатели из Азербайджана, Нигерии, Ганы, Грузии, Армении, Ливии, Украины, Гватемалы и Парагвая активно участвуют в торгах для покупки аварийных автомобилей непосредственно из Южной Кореи.С момента запуска живого аукциона продажи и количество участников постепенно увеличиваются и сейчас у аукциона имеется свой вебсайт и возможность делать ставки через компьютер.Зарубежные покупатели желающие принять участие в Бета-Тестировании Auctionwini, могут подать заявку через официальный веб-сайт, заполнив форму. Кандидаты должны быть заинтересованы в автоаукционе, и предыдущий опыт участия в автоаукционе будет большим плюсом.Генеральный директор компании Хан Джи Ёнг сказала: Мы искренне ценим ту страсть, которую наши пользователи проявили к нам после запуска аукциона. Поэтому мы решили продолжать совершенствовать нашу систему, основываясь на отзывах полученных через результат Бета Тест. Поскольку мы стремимся сделать Авто Аукцион более доступным, легким и удобным для зарубежных покупателей, Auctionwini постоянно обновляет и улучшает систему торгов. "Приложение для бета-тестирования доступно до 30 сентября 2019 года на сайте www.auctionwini.com __________________________________________________________________________________________________Про AuctionwiniAuctionwini был основан компанией Autowini - крупнейшей платформой подержанных автомобилей В Южной Корее. Auctionwini нацелен на то, чтобы стать крупнейшим аукционом битых машин в Южной Корее, как Copart, IAA в Америке , так как спрос на южнокорейские автомобили резко растет.Auctionwini был запущен как мобильное приложение и недавно расширен до компьютерной версии . В отличие от существующих Авто Аукционов, на аукционе Auctionwini нет скрытых платежей и весь процесс от регистрации до участия очень простой, чтобы покупателям было удобно приобретать автомобили. Живой аукцион проводится каждую среду. Сотни автомобилей обновляются каждую неделю.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.auctionwini.com или отправьте запрос к Susan Kim на почту (susan@auctionwini.com)



