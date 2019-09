أوكشن ويني تفتتح تطبيق اختبار بيتا للمشترين الدوليين للسيارات المتضررة القابلة للإصلاح

Auctionwini Main Page Auctionwini Mobile App

SEOUL, SOUTH KOREA, September 26, 2019 / EINPresswire.com / -- أوكشن ويني، منصة مزاد السيارات المتضررة القابلة للإصلاح للمشترين من كل انحاء العالم تسعى الآن إلى اختبار بيتا لتحسين النظام الحالي بناءً على صوت العميل.تم إطلاق التطبيق رسميًا في أبريل الماضي من خلال متجر جوجل ومتجر آبل وهو الآن يوسع نطاق خدمته من تطبيق الجوّال إلى منصة الويب على الإنترنت للوصول إلى المستخدم بشكل أفضل.تقوم أوكشن ويني بتنظيم مزادات مباشرة أسبوعياً ، والتي تتيح للمشترين من كل انحاء العالم تقديم المزايدات وشراء السيارات المتضررة القابلة للإصلاح مباشرة من كوريا الجنوبية. قام العديد من المشترين الذين اشتركوا في مزادات عالمية مثل كوبارت، آي ايه ايه، أوتو أوكشن(Copart, IAA, & Auto Auction) ، قاموا بإضافة أوكشن ويني كفرصة ممتازة لشراء السيارات الكورية المتضررة القابلة للإصلاح مثل هيونداي وكيا (Hyundai & Kia )عن طريق وضع سعر المزايدة الذي يرغبون به من خلال المزايدة المباشرة و مزاد العرض الأخير.يتم تحديث قائمة بمئات السيارات للمزاد المباشر الذس يقام كل يوم أربعاء من كل أسبوع، حيث يقوم المشترين من أذربيجان ونيجيريا وغانا وجورجيا وأرمينيا وليبيا وغواتيمالا وباراجواي بالمشاركة بنشاط في المزاد في محاولة لشراء السيارات المتضررة القابلة للإصلاح مباشرة من كوريا الجنوبية.منذ إطلاق هذه الخدمة الجديدة تمت زيادة المبيعات وتسجيل الأعضاء المسجلين حديثًا بشكل تدريجي ، وكشفت أوكشن ويني مؤخرًا عن منصة الويب الخاصة بها لمن يفضلون المزايدة من خلال أجهزة الكمبيوتر.يمكن لمشتري السيارات المتضررة القابلة للإصلاح الذين يرغبون في المشاركة في إختبار بيتا من أوكشن ويني التقدم عبر الموقع الرسمي عن طريق اكمال نموذج طلب التقديم. يتوجب أن يكون لدى مقدمي الطلبات اهتمام بمزاد السيارات ، وستكون تجارب المشاركة في مزادات السيارات السابقة ميزة إضافية لهم.قالت جي يونغ هان ، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن نقدر حقًا الشغف الذي أظهره لنا مستخدموا أوكشن ويني بعد إطلاقة. لذلك ، قررنا مواصلة تحسين نظامنا استنادًا إلى الملاحظات من خلال اختبار بيتا التجريبي. نهدف إلى جعل الوصول إلى مزاد السيارات اسهل ، وتيسير عملية الشراء للمشترين الدوليين للسيارات المتضررة القابلة للإصلاح ، لذلك تقوم شركة أوكشن ويني بتحديث نظام المزايدة باستمرار"يمكن المشاركة في تطبيق اختبار بيتا حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019 من خلال الموقع التالي www.auctionwini.com --حول أوكشن وينيتأسست أوكشن ويني بواسطة شركة أوتويني - أكبر منصة للسيارات المستعملة للسيارات الكورية. تهدف إلى أن تصبح منصة رائدة لمزاد السيارات المتضررة القابلة للإصلاح مثل كوبارت و آي ايه ايه (Copart & IAA) في كوريا الجنوبية مع تزايد الطلب على السيارات الكورية الجنوبية.بدأت أوكشن ويني كتطبيق للجوال وتم توسيعه ليشمل منصة الويب مؤخرًا. على عكس مزادات السيارات الحالية، تُزيل أوكشن ويني جميع الرسوم المخفية وتبسط العملية بأكملها لجعل مشتري السيارات المتضررة القابلة للإصلاح أكثر قابلية للدخول في المزاد. يقام المزاد المباشر كل يوم أربعاء. يتم إضافة المئات من السيارات القابلة للإصلاح للمزاد المباشر بشكل أٌسبوعي.لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الرسمي لأوكشن ويني: www.auctionwini.com ، أو إرسال استفساراتكم إلى سوزان كيم عن طريق الإيميل التالي: (susan@auctionwini.com).



