Auctionwini abre la aplicación Beta Tester para compradores internacionales de automóviles de Salvamento

Auctionwini Web Auctionwini App

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

SEOUL, SOUTH KOREA, September 26, 2019 / EINPresswire.com / -- Auctionwini , la plataforma de subastas para compradores internacionales de automóviles de salvamento, ahora está en busca de Beta Testers para mejorar el sistema existente basado en la experoencia del cliente.La aplicación se lanzó oficialmente en abril pasado a través de Google Play, iOS Store y ahora extiende su servicio desde la aplicación móvil a la plataforma web para una mejor accesibilidad del usuario.Auctionwini organiza subastas semanales en vivo, para compradores extranjeros que oferten y compren autos de rescate directamente de Corea del Sur. Muchos compradores que ofertaron a través de Copart, IAA, Auto Auction agregaron Auctionwini como una excelente oportunidad para comprar autos de rescate coreanos como Hyundai, Kia al colocar su precio de oferta deseado durante la oferta en vivo y la última oferta.Cientos de autos de salvamento se actualizan para la subasta en vivo del miércoles cada semana, compradores de Azerbaiyán, Nigeria, Ghana, Georgia, Armenia, Libia, Guatemala y Paraguay asisten activamente a la oferta para comprar autos de rescate directamente de Corea del Sur.Este servicio lanzado recientemente ha aumentado gradualmente las ventas y el numero de miembros registrados, proximamente estara disponible la version de PC.Los compradores internacionales de automóviles de salvamento que deseen participar en la prueba Beta Auctionwini pueden presentar su solicitud a través del sitio web oficial enviando el formulario. Los solicitantes deben tener real interes en la subasta de automóviles, y experiencias previas en subastas pasadas pueden ser de gran ayuda.Ji Young Han, CEO de la compañía, Afirma: "Realmente apreciamos la pasión que nuestros usuarios nos mostraron después del lanzamiento. Por lo tanto, hemos decidido seguir mejorando nuestro sistema basado en los comentarios a través de este evento Beta Tester. Como nuestro objetivo es hacer Subasta de automóviles más accesible y fácil para compradores internacionales de automóviles de rescate, Auctionwini actualiza continuamente el sistema de licitaciónLa aplicacion beta tester estara disponible hasta el 30 de Septiembre de 2019 www.auctionwini.com __________________________________________________________________________________________________Sobre AuctionwiniAuctionwini ha sido fundada por Autowini , la mayor plataforma de automóviles usados para automóviles coreanos. Su objetivo es convertirse en las principales plataformas de subastas de salvamento como Copart, IAA en Corea del Sur, ya que la demanda de automóviles de Corea del Sur está creciendo.Auctionwini se inició como una aplicación móvil y se extendió a la plataforma web recientemente. A diferencia de las subastas de automóviles existentes, Auctionwini elimina todas las tarifas ocultas y simplifica todo el proceso para que los compradores de automóviles de rescate en el extranjero sean más accesibles. La subasta en vivo se celebra todos los miércoles. Cientos de autos de rescate están recientemente listados para la subasta en vivo.Para obtener más información, visite: www.auctionwini.com o envíe sus consultas a Susan Kim (susan@auctionwini.com)



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.