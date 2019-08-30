巴厘岛丽思卡尔顿酒店推出个性化的奖励旅游路线

巴厘島裝飾 在Bejana享受美麗風光的晚餐 印度洋晚餐 巴厘島熱帶水果咖啡休息 Sawangan小型套房 - 可使用游泳池

度假村的中心是巴厘島麗思卡爾頓酒店的女士們，先生們，致力於確保所有活動和社交活動絕對令人難以忘懷。” — 总经理Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, August 30, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛作为一个充满异国情调的热带旅游目的地，以其美丽的海滩和风景如画的水稻梯田吸引着众多度假者和商务旅客来此；但岛上拥有的不仅仅是沙滩，其根深蒂固的传统印度教和迷人的文化更赋予小岛“众神之岛”的美称；也正如此，可为公司奖励团体旅游提供一份鼓舞人心且令人难忘的行程。巴厘岛丽思卡尔顿酒店作为一家奢华的度假酒店，其坐落于努沙杜瓦的金色沙滩上；针对性地融合巴厘岛独特的魅力来提供个性化的奖励活动和管理集思讨论会，同时配备惊赞的会议讨论设施，五星级住宿环境和六家世界一流的餐厅来满足挑剔的客人。

度假酒店专业的活动策划团队在个性化定制奖励项目方面上经验丰富，并可提供各种诱人的选择方案，如从在招牌印尼餐厅Bejana的悬崖上精心呈现的欢迎晚宴和热带鸡尾酒，气氛活跃的主题晚宴到贝诺阿港的瑜伽，冲浪和水上运动等趣味团队活动。此外，令人回味无穷的文化体验包括灵魂的净化仪式，美妙日落的观赏，乌鲁瓦图寺精彩火舞表演的欣赏，或在乌布安排翠绿梯田的探访，博物馆，寺庙和画廊等乌布一日观光游。

在涉及到会议和讨论会方面，巴厘岛丽思卡尔顿酒店设有专门的多功能宴会厅；其配备四个休息室，环绕式天台，充足的空间和光线，以及在技术装备上的全方位支持。一系列诱人的可选的烹饪菜肴和主题会议，及一系列令人惊赞的户外场地更是为举办任何类型的活动增添精彩。

酒店坐落在占地12.7公顷的郁葱园景花园内，客人可根据自己的偏好选择包括泳池直通套房，泳池别墅和悬崖顶层别墅的客房类型。丽思卡尔顿水疗中心里舒适的服务项目来自印度洋变革疗愈能力和岛屿悠久传统的灵感，为客人提供全身心的彻底放松。在享用美食方面，客人可在Bejana餐厅开启香料群岛上的美食之旅，海边烧烤餐厅里尽享丰盛的海鲜盛宴，休息酒廊中感受颓废自宠的下午茶，或在Raku日本餐厅享用美味的日本料理。

“在度假酒店扮演着至关重要的角色是我们巴厘岛丽思卡尔顿酒店的淑女绅士们；因为他们从规划每个最佳的细节，直到用微笑去提供最精湛服务的那种专业奉献精神，才会让所有活动和社交事项变得如此难以忘怀。我们的客人将有机会在极致舒适的环境中体验岛上的美丽氛围，也将是一种千载难逢的机会，“巴厘岛丽思卡尔顿酒店总经理Karim Tayach说道。

如需了解更多有关团体活动和定制奖励旅行的信息，请通过mice.rcbali@ritzcarlton.com或致电+（62）361 849 8988与度假酒店会议策划人员联系。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间最佳巴厘岛别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn和微信账号ritzcarltonbali上关注我们。

你將如何記住巴厘島 - 麗思卡爾頓酒店，巴厘島



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