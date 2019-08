모컴테크의 휴대용 VR기기, 5G시대의 최고의 마케팅 도구로 각광받아..

Custom branded VR viewer

Mocom의 특허받은 VR기기 NABI가 5G 시대에 맞춰 창의적인 마케팅 전략의 도구로서, 브랜드 인지도를 향상시키고, 고객에게 깊은 인상을 남길 수 있는 판촉물로 각광받고 있다.

5G 커뮤니케이션 시대가 시작되었다. 이 차세대 기술은 그 어느 때 보다 기기와 사람의 연결을 쉽게 만들고 있다. 이에 따라 VR을 이용한 마케팅도 함께 뜨고 있다. 많은 기업들이 VR마케팅을 이미 시작하고 있으며, 많은 컨텐츠 제작업체에서도 VR 컨텐츠를 쏟아내고 있다.

이렇게 컨텐츠의 제공자는 많은 반면 아직 사용자들은 VR체험에 대해 부정적인 반응도 많다. 특히 기존의 VR기기를 착용하는데 많은 거부감을 표현하기도 한다.

VR마케팅을 성공적으로 하기 위해서는 소비자들이 쉽게 VR을 체험하게 하는 것이 성공의 관건이다.

모컴테크는 이에 프로모션 솔루션으로 효과적인 휴대용 VR기기를 런칭했다.

이 VR기기는 손바닥 반만한 크기로, 현존하는 VR기기중 가장 작다. 한국과 미국에서 특허받은 기술로, 기기가 반으로 접히는 접이식 디자인으로 되어있어 휴대성이 높고 보관이 쉽다. 렌즈또한 특수 설계된 맞춤 렌즈를 사용하고 있어 영상을 선명하게 시청할 수 있다.

사용 방법 또한 상당히 쉽다는 장점이 있다. 다른 VR기기들이 휴대폰을 제품에 삽입하여야 되기때문에 번거로운데 반해, 모컴의 VR기기는 휴대폰 위에 걸치는 방식으로 사용자들이 쉽게 VR을 빠르게 경험 할 수 있게 하며, 휴대폰 스크린을 바로 터치할 수 있다. 또한 다른 기기들이 사용할 수 있는 휴대폰의 크기가 제한이 되어있는 반면, 이 제품은 현재 나와있는 6.4인치 대형 휴대폰에서도 사용 가능하다.

성공적인 판촉물이 되기 위해서는 그 무엇보다 기업의 로고가 지속적으로 소비자에게 노출이 되어야한다.

기존의 VR 판촉물 카드보드들은 종이로 되어 내구성이 좋지 않아 일회용에 그쳐 판촉물로서의 그 활용도가 떨어진다. 이에 반해, 모컴의 VR기기 NABI는 ABS소재로 되어있어 장기간 사용이 가능하다. 또한 앞면에 원하는 컬러와 디자인, 로고등을 삽입함으로써, 비즈니스에 적합한 VR기기를 만들 수 있다.

지속적으로 소비자에게 장기간 노출이 될 수 있어, 브랜딩을 향상시키고 고객에게 깊은 인상을 줄 것이다.

이 제품은 제품 홍보, 영화 홍보, 관광지 홍보, 콘서트, 부동산등의 VR 콘텐츠과 함께 쓰일 예정이다.





Mocom VR glass "NABI"

