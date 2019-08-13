巴厘岛丽思卡尔顿酒店被评为世界最佳度假酒店之一

巴厘岛丽思卡尔顿酒店 在海邊日落 豪華假日逃生 度假村概況 巴厘島麗思卡爾頓天空別墅

我們很高興被公認為這些著名旅遊獎項中的“世界最佳”之一。這一榮譽由Travel + Leisure雜誌的挑剔讀者贈送給我們。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, August 13, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店很荣幸地宣布在《慢旅》杂志评选的奖项中荣获印度尼西亚五大最佳度假酒店之一。

“我们对此公认可的著名旅游奖项中的”世界最佳“之一感到无比欣喜。此项荣誉由《慢旅》杂志那些眼光挑剔的读者所馈赠。他们是在全球旅行中所经历的大量体验后对巴厘岛丽思卡尔顿酒店中五星级的设施，奢华的卫浴用品，绝妙的海滨位置及淑女绅士们精湛的服务所作出的肯定。如此的殊荣也是非常令人心悦，也促使我们在缔造真正卓越的客户体验上迈向更进一步的高度，”巴厘岛丽思卡尔顿酒店总经理Karim Tayach说道。

根据《慢旅》杂志上阐道，巴厘岛是“拥有17000多个岛屿国家的度假中心；也是在寻求轻松度假方式的旅行者中最受欢迎的逃逸之处。”

拥有480万读者的《慢旅》，也是一本极富影响的杂志；在评选年度“世界最佳”奖项中，杂志邀请读者在设施，位置，服务，食物和整体价值方面评估他们在全球旅行中的度假体验。在调查的其他项目中还包括“世界最佳”城市，目的地水疗中心，航空公司，旅游运营商和酒店等。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于宽广的园景热带花园之中，四周被原始白沙滩所环绕，提供真正高端奢华岛屿逃逸的体验。此度假酒店淑女绅士们以“淑女绅士为淑女绅士服务”作为座右铭，致力于为客人提供“更上一层”的高端个性化服务，来缔造终生难忘的假期回忆。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间最佳巴厘岛别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn和微信账号ritzcarltonbali上关注我们.

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