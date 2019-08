GoGo Quinoa annonce la réduction de 70 % du plastique traditionnel dans ses emballages d'ici les 18 prochains mois

Notre ambition est d’offrir de meilleurs aliments pour un monde meilleur et l’impact environnemental de nos emballages fait partie des préoccupations de nos clients” — Martin Bilodeau, Président-fondateur

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, August 6, 2019 / EINPresswire.com / -- 100% des emballages deviendront compostables ou réutilisablesÉtant chef de file en produits alimentaires à base de plantes et sans allergènes, GoGo Quinoa a annoncé la mise en place d’un plan d’action visant à réduire de 70 % l’utilisation du plastique traditionnel dans ses emballages d'ici les 18 prochains mois.L’engagement se fera par plusieurs approches mais plus particulièrement par l’utilisation d’emballages entièrement et partiellement compostables fabriqués à partir de fibres naturelles et issus de ressources renouvelables. Ces emballages se désintègrent en matériaux organiques par des micro-organismes naturels et présents dans la nature.De plus, nous avons commencé à utiliser depuis 2019 des boîtes d’emballage de carton fabriquées à partir de plus de 85 % de matériaux recyclés et un film de plastique compostable sera utilisé à partir du mois de septembre dans nos emballages de biscuits.Ces actions permettront à l’entreprise de réduire son empreinte environnementale de manière significative et d’offrir des alternatives plus respectueuses de l’environnement.« Notre ambition est d’offrir de meilleurs aliments pour un monde meilleur et l’impact environnemental de nos emballages fait partie des préoccupations de nos clients » mentionnait Martin Bilodeau, Président-fondateur de GoGo Quinoa. « Les technologies de matériaux des emballages évoluent rapidement et offrent l’opportunité aux manufacturiers d’en faire un peu plus pour la planète. Notre objectif est que tous nos emballages deviennent compostables ou réutilisables. »À propos de GoGo QuinoaGoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) importe et transforme plus de 60 produits à base de plantes biologiques et sans allergènes faits à partir de quinoa et d’autres super grains et légumineuses (chia, amarante, sarrasin, lentilles, pois chiches). Afin de répondre à la demande croissante pour sa gamme de produits au Canada et à l’international, l’entreprise occupe aujourd’hui une usine de 45 000 pieds carrés certifiée SQF, biologique, sans gluten et casher à Laval.Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet au https://www.gogoquinoa.com/fr/ ou rejoindre l’équipe marketing au info@gogoquinoa.com.Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/GoGoQuinoa/ Ou sur Instagram : https://www.instagram.com/gogoquinoa/ Ou sur Linkedin : https://ca.linked.com/company/cie-2-ameriks-gogo-quinoa SOURCE GoGo Quinoa



