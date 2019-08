GoGo Quinoa offre maintenant ses biscuits sans gluten et biologiques d’une fraîcheur inégalée

La production locale de nos biscuits nous permet d’offrir un niveau de fraicheur et une expérience en bouche supérieure. Les habitués de nos biscuits vont tout de suite le remarquer.” — Martin Bilodeau, Président-fondateur de la compagnie

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, August 2, 2019 / EINPresswire.com / -- Le spécialiste en produits à base de plantes GoGo Quinoa est fier d’annoncer que ses biscuits biologiques sans gluten sont maintenant produits localement dans ses installations à Laval. Ce changement significatif permettra aux consommateurs de se procurer un produit au goût amélioré et plus frais, n’étant plus un produit importé de la Bolivie. Des investissements totalisant 1,6 millions ont permis de se doter d’une ligne de production complète à la fine pointe de la technologie."La production locale de nos biscuits nous permet d’offrir un niveau de fraicheur et une expérience en bouche supérieure. Les habitués de nos biscuits vont tout de suite le remarquer", explique Martin Bilodeau, Président-fondateur de la compagnie.GoGo Quinoa invite ses consommateurs à rechercher les boîtes de biscuits biologiques sans gluten avec la mention « nouveau » afin de goûter à la fraîcheur locale de ce produit.À propos de GoGo QuinoaGoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) importe et transforme plus de 60 produits à base de plantes et sans allergènes faits à partir de quinoa et d’autres super grains et légumineuses (chia, amarante, sarrasin, lentilles, pois chiches). Afin de répondre à la demande croissante pour sa gamme de produits au Canada et à l’international, l’entreprise occupe aujourd’hui une usine de 45 000 pieds carrés certifiée SQF, biologique, sans gluten et casher à Laval.Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet au https://www.gogoquinoa.com/fr/ ou rejoindre l’équipe marketing au info@gogoquinoa.com.Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/GoGoQuinoa/ ou sur Instagram : https://www.instagram.com/gogoquinoa/ ou sur Linkedin : https://ca.linkedin.com/company/cie-2-ameriks-gogo-quinoa SOURCE GoGo Quinoa



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.