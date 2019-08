Trade Technologies ernennt Alexander Paetzold zum Geschäftsführer in Deutschland

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

STUTTGART, DEUTSCHLAND, August 1, 2019 / EINPresswire.com / -- Trade Technologies, der globale Marktführer für Lösungen im Bereich der internationalen Handelsdokumente, hat heute bekannt gegeben, dass Alexander Paetzold als neuer Geschäftsführer der Trade Technologies Germany GmbH eingetreten ist. Herr Paetzold wird aus dem Standort Stuttgart heraus die Weiterentwicklung der Gruppenaktivitäten auf der Vertriebs- und der Abwicklungsseite in Europa vorantreiben. Trade Technologies kann hierbei von Herrn Paetzolds Erfahrungsschatz aus 20 Jahren im Trade Finance Bereich bei international agierenden Großbanken profitieren. Vor seinem Eintritt bei Trade Technologies agierte er als Head of GTRF Sales Region South für die HSBC Deutschland. Davor wiederum hatte er verschiedene Positionen im Bereich Global Transaction Banking bei der Deutschen Bank inne, z.B. Vertrieb für Trade Finance / Cash Management Corporates (TF/CMC), Risk Coordinator in TF/CMC’s Risk & Portfolio Management, Senior Advisor im Trade Finance Central Team und Senior Consultant für Risiko- and Treasury Management.“Wir freuen uns sehr, dass sich Alexander Paetzold dafür entschieden hat, unser Team in EMEA in dieser verantwortungsvollen Position zu unterstützen. Seine Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Leadership / Management, Banking und Trade Finance Sales werden uns dabei unterstützen, unser Wachstum in diesem dynamischen und Export-orientierten Markt weiter zu beschleunigen” ist sich Kirk Lundburg, CEO der Trade Technologies Gruppe sicher. “Alexander ist ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet von Trade Finance und prädestiniert dafür, mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen unsere einzigartige Kombination aus branchenführender Lösung für die Digitalisierung von Aussenhandelstransaktionen mit einem globalen Service- und Dienstleistungsangebot in Trade Finance den Exporteuern und globalen Transaktionsbanken in seinem Markt näher zu bringen.”"Trade Technologies ist wie kaum ein anderer Akteur auf dem Markt in der Lage, bei globalen Exporten Themen wie Beschleunigung des Cashflows, Digitalisierung und Erhöhung der Zahlungssicherheit miteinander zu verknüpfen” berichtet Herr Paetzold. “Ich freue mich sehr darauf, dieses Leistungspaket und die damit einhergehenden Vorteile den Deutschen und Europäischen Exporteuren näher zu bringen.”Trade Technologies Germany GmbH ist seit November 2018 aus Stuttgart heraus operativ tätig. Bis heute konnten bereits mehr als 70 Kunden aus dem Exportbereich für eine Zusammenarbeit gewonnen werden.Trade TechnologiesGegründet 1999 ist die Trade Technologies™ Gruppe ( www.tradetechnologies.com ) der weltweit größte Anbieter für Lösungen im Bereich der internationalen Handelsdokumente. Aus mittlerweile 14 Standorten in Asien, Europa und den USA bietet die Gruppe Exporteuren, Speditionen und international agierenden Banken unterschiedliche Lösungen zur Optimierung der Abwicklung von Aussenhandelstransaktionen, z.B. durch die elektronisch unterstützte Erstellung von Handelsdokumenten, Durchführung von Schulungen sowie die Beratung zu komplexen Transaktionsstrukturen.Trade Technologies wurde durch Trade Finance Global Trade als ein Top 40 Fintech in 2019 ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde Trade Technologies durch das Silicon Review in der Kategorie “50 Smartest Companies of the Year 2016” ausgezeichnet. 2015 wurde Trade Technologies mit dem Presidential “E” Star Award for Export Services by the U.S. Department of Commerce ausgezeichnet und wurde darüber hinaus durch das CIO Review Magazine in dessen Aufstellung der “20 Most Promising Banking Technology Solution Providers“ aufgenommen. Durch die Leser des Trade Finance Magazine wurde Trade Technologies zum “Best Trade Tech Solutions Company” im Jahr 2012 gewählt. Bereits im Jahr 2010 erwarb das Unternehmen ein Patent auf die entwickelte Plattform TradeSharp™.Trade Technologies unterhält Niederlassungen in Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Hongkong, Houston, Istanbul,London, Los Angeles, New York, San Francisco, Singapur und Stuttgart.



