在巴厘岛丽思卡尔顿感受无尽的夏日微风

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 17, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛奢华海滨度假酒店丽思卡尔顿将从7月26日起至8月底推出“无尽的夏日微风”冰爽活动。期间,将在每周五和周六下午5点起在微风休息酒廊Breezes Tapas Lounge 举行。客人在感受翡翠般的草坪与度假酒店私人金沙滩无缝地一体融合的同时,也可躺在舒适奢华的沙滩豆袋椅里眺望波光粼粼的海景。来自当地极富才华的DJ将进行现场演奏,来打造浩室系列的音乐背景。

来自新西兰马尔堡地区备受好评的Matua葡萄酒特别促销将成为活动的一大亮点;其酒庄传奇般的长相思,玫瑰系列和黑皮诺或清爽愉悦的桑格利亚酒可单杯或瓶装分享。大厨们还创作了一系列完美搭配的小食,包括Snapper薯片配牛油果酱和番茄莎莎酱,含虾,鱿鱼,章鱼和澳洲肺鱼香炸拼盘的,配蒜泥蛋黄酱,及含蟹肉蛋黄酱,拱佐拉奶酪山核桃坚果糖,伊比利亚火腿和洋葱果酱的面包。

欢迎来自度假酒店外的客人也前来感受令人难忘的日落活动,来体验巴厘岛丽思卡尔顿酒店引以闻名的氛围和景致。当夜幕降临之际,空际也将被篝火照亮,客人可继续在微风休息酒廊Breezes Tapas Lounge 逗留,来品尝调酒师缔造的招牌鸡尾酒或者在此享用晚餐。地中海风格和西式菜单不仅包括小食,还有蒜油辣虾球,香煎盲曹或意大利饺等休闲海滨美味。那些为寻求隐私的客人们也可预定通风的海滨小屋,来体验一份奇妙浪漫的布置。

如需了解有关更多“无尽夏日微风”活动的信息,请致电+(62)361 849 8988来联系微风休息酒廊Breezes Tapas Lounge 或发送电子邮件至度假酒店餐厅预订部rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com。

关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿,拥有戏剧化的悬崖景观;奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间最佳巴厘岛别墅,尽显现代巴厘岛式的奢华,并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部(Ritz-Carlton Club®),其还拥有六个时尚的餐饮场所;一个放纵,带异国情调,并受海洋风情激发的水疗中心;以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼,其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地,豪华的会议空间,以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作,娱乐还是寻求浪漫,巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook,Instagram,Twitter,Youtube,LinkedIn和微信账号ritzcarltonbali上关注我们。

