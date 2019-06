DECLARACIÓN DE WORLD BUDDHISM ASSOCIATION HEADQUARTERS

UN BUDA VERDADERAMENTE RECONOCIDO COMO TAL DE ACUERDO CON EL DHARMA FOTO 1: La carta original de INTERPOL FOTO 2: La traducción de la carta enviada por INTERPOL

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, June 25, 2019 / EINPresswire.com / --Para que el público realmente entienda a World Buddhism Association Headquarters y a H.H. Dorje Chang Buda III , World Buddhism Association Headquarters expresa especialmente lo siguiente:1. En World Buddhism Association Headquarters asumiremos toda la responsabilidad legal por la veracidad de esta declaración.2. H.H. Dorje Chang Buddha III es un verdadero Buda que ha sido reconocido por los líderes, reyes regente dharma y rinpoches de varias sectas budistas en todo el mundo de acuerdo con el sistema de reconocimiento budista de más de 1,000 años. Su Santidad el Buda es también el único en la historia del budismo quien ha recibido tantos reconocimientos. El estado reconocido no era el de un rinpoche; más bien, era de un Buda. En el budismo, no existe gran Bodhisattva, gran patriarca o gran rey del dharma superior al Buda. El Buda es el líder supremo de todo en budismo. Además, los logros de H.H. Dorje Chang Buda III en el Cinco Vidyas son perfectamente cumplidos sin precedentes en la historia del budismo. No hay santos anteriores con los logros comparables a los de H.H. Dorje Chang Buda III. Los logros de H.H. Dorje Chang Buda III sobrepasaron los requisitos prescritos por Namo Sakyamuni Buda en los sutras. Un Buda no tiene la perspectiva de un patriarca de una determinada secta o escuela, más bien, un Buda tiene la perspectiva de la totalidad de budismo, tal como lo hizo Namo Sakyamuni Buda. ¡El Buda es el líder más alto sobre quien todos los budistas confían y de quien aprenden!3. Anteriormente, cuando H.H. Dorje Chang Buda III todavía estaba en China, fue perseguido por algunos agentes de seguridad pública porque difundió las enseñanzas del budismo y defendió la justicia. Como parte de la persecución, los agentes de seguridad pública china malversaron una gran cantidad de pinturas y obras caligráficas creadas por H.H. Dorje Chang Buda III. Además, inventaron un caso de fraude en contra H.H. Dorje Chang Buda III, haciendo afirmaciones sin fundamentos que involucran a Liu Juan y Lau Pak Hun. Luego informaron el caso a International Criminal Police Organization (INTERPOL), solicitando una orden de arresto en contra H.H. Dorje Chang Buda III. Sin embargo, después de una investigación detallada y realizada por la INTERPOL, los hechos demostraron que el caso reportado por la Oficina de Seguridad Pública en Shenzhen, Guangdong fue fabricado y que en hecho H.H. Dorje Chang Buda III no había cometido ningún fraude, ni de palabra ni de hecho. Sobre esa base, en la 72.ª reunión de la Comisión para el Control de los Archivos de la INTERPOL celebrada en octubre de 2008, INTERPOL decidió cancelar la orden de arresto en contra H.H. Dorje Chang Buda III. También, durante este tiempo, China descubrió a través de la investigación que en la realidad H.H. Dorje Chang Buda III no cometió ningún delito. Por lo tanto, el 11 de junio de 2008, por iniciativa propia, China solicitó a la INTERPOL que retire la orden de arresto en contra H.H. Dorje Chang Buda III. En el 19 de noviembre de 2009, INTERPOL envió una carta especial al H.H. Dorje Chang Buda III explicando el proceso completo. Para más detalles, favor de consultar la carta de la INTERPOL enviada al H.H. Dorje Chang Buda III.4. Con respecto a los reconocimientos del estado del H.H. Dorje Chang Buda III, la carta de la INTERPOL, las evidencias de que H.H. Dorje Chang Buddha III fue perseguido, u otra información, favor de visitar el sitio web: https://ibsahq.org/buddha-en . Nosotros en World Buddhism Association Headquarters seguimos las enseñanzas del H.H. Dorje Chang Buda III y Namo Sakyamuni Buda como nuestra fundación, guiando a los budistas de todo el mundo para aprender y practicar el Buda-dharma para que se conviertan en buenas personas que son altruistas, benévolas y respetuosas de la ley, que contribuyen a la sociedad y que tengan felices vidas familiares, y que finalmente se den cuenta de la verdadera talidad de la naturaleza de dharma y lograr la liberación.World Buddhism Association Headquarters



