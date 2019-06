Cuando la Luna, el Sol, y la Tierra se Alinean – El Eclipse Solar del 2019

Diagrama de la Tierra, la Luna y el Sol durante el eclipse total

El 2 de julio del 2019, los seguidores de eclipses y mira estrellas podrán experimentar “El Gran Eclipse Solar Sudamericano” que pasara por Chile, y Argentina.

Cuando la radiación solar intensa golpea las retinas, puede dañar e incluso destruir esas células, en lo que los médicos llaman una lesión fotoquímica de la retina, o retinopatía solar.” — Hanneke Weitering, space.com

MONTEVIDEO, URUGUAY, June 25, 2019 /EINPresswire.com/ -- ¿Alguna vez ha tratado de ser parte de la historia y presenciar un increíble fenómeno natural? Si usted vive o esta planeando viajar a Sudamérica durante la primera semana de Julio, usted tiene suerte. El 2 de julio del 2019, los seguidores de eclipses y mira estrellas podrán experimentar “El Gran Eclipse Solar Sudamericano” que pasara por el sur del pacifico, Chile, y Argentina. Además, habrá un eclipse parcial visible que pasara por Uruguay, Ecuador, Brasil, Paraguay, y Perú.

Un eclipse total es un evento poco común que pasa cuando la tierra, la luna, y el sol se posicionan en línea directa. La luna completamente bloquea la luz del sol de llegar a la tierra. El momento en el cual la tierra se oscurece se llama “totalidad”, y en el eclipse del 2019 esta puede llegar a durar 4 minutos con 33 segundos, lo cual es considerado un largo tiempo para la totalidad.

El fenómeno natural También será visible como eclipse parcial desde Ecuador, Uruguay, Perú, Paraguay, Brasil, Polinesia Francesa. Para los cuales viven en Montevideo, Uruguay el eclipse solar parcial empezara a las 4:38 de la tarde en tiempo local y continuara hasta alcanzar su máximo a las 5:41 de la tarde. La luna cubrirá 94.3 por ciento del disco del sol durante el eclipse parcial en Uruguay y se espera que el clima ofrezco la mayor visibilidad.

¿Qué Pasa Durante el Eclipse?

Cuando el sol, la luna, y la tierra se posicionan en línea directa, la luna cubre el disco del sol y un eclipse solar sucede. Durante la totalidad del eclipse, el tamaño de la luna se parece al tamaño del sol, lo cual causa que se cubra la luz completamente.

Durante la totalidad, la corona del sol, la leve atmosfera del sol normalmente obstruida por las emisiones de si mismo, se revela. La atmosfera del sol no ha sido bien estudiada por los científicos ya que esta no es visible en otros momentos, así que un eclipse solar proporciona una buena oportunidad para investigar la corona.

La atmosfera de sol es increíblemente caliente, excediendo cientos de veces la temperatura de la superficie visible del sol, y verla durante el eclipse puede ayudar a explicar el porque. Además, puede ayudar a entender como es que la corona del sol impacta las tormentas electromagnéticas que suceden en nuestro planeta.

Como ver el Eclipse Solar con Seguridad

Ya que Uruguay el 94.3 porciento del disco del sol será cubierto por la sombra de la luna, un eclipse parcial será visible a través de el país. Aun así, una porción del sol no será cubierta, porque el camino de la totalidad pierde por un pequeño margen la ciudad de Montevideo.

La única manera de ver al sol directamente con seguridad cuando no esta eclipsado o es parcialmente eclipsado es con filtros especializados. Se obtienen en forma de anteojos solares o visores a mano. En preparación para el eclipse del 2 de julio del 2019 en Uruguay, la tienda Redpagos ofrece cantidades limitadas de anteojos con certificación ISO. Este será el único comerciante de anteojos solares en Uruguay para el eclipse solar del 2019.

Si usted busca comprar sus anteojos solares para ver el eclipse en Montevideo, visite el sitio web de RedPagos: http://redpagos.com.uy/principal y localice la tienda mas cercana a usted. Los anteojos se venden rápido y se espera agota existencias el fin de semana antes del eclipse.

¿Vale la Pena el Eclipse?

Experimentar un eclipse parcial o total solar es un evento de una sola vez en la vida. Existe una emoción ponderosa tras ver el día oscurecerse por unos cuantos minutos. Agregue una comunidad de seguidores de eclipse y se magnifica la experiencia. Mucha gente que ha visto el eclipse se siente profundamente movidos y emocionados de haberlo observado, y mucha gente viaja por el mundo para poder verlo.

Ver el eclipse el 2019 desde Montevideo, Uruguay ofrece una gran oportunidad para ver ese evento celestial el cual no pasara de nuevo tan cerca de su totalidad hasta el 2103.



