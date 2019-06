Observando el Gran Eclipse Sudamericano el 2 de Julio del

Diagrama del Sol, la Tierra y la Luna, durante un eclipse solar total

El cielo se oscurece por completo unos cuantos minutos, la temperatura baja, los animales se esconden como si fuesen a dormir–marcando así la totalidad.

Even the tiniest sliver of a crescent sun peeking out from behind the moon emits enough light to scorch your eyes” — Ralph Chou, professor University of Waterloo in Canada

MONTEVIDEO, URUGUAY, June 24, 2019 /EINPresswire.com/ -- El ultimo eclipse parcial sucedió el 6 de enero del 2019, y ya todos esperan con ansias la totalidad del eclipse de sol, el cual sucederá pronto. A tan solo siete meses después de que la luna cubriera parte del sol sobre el pacífico y el este de Asia, un eclipse total ocurrirá el 2 de julio y será visible desde el sur de pacífico, Chile, y Argentina. También será visible en su parcialidad desde los países vecindarios de Uruguay, Paraguay, Ecuador, y Brasil.

El eclipse caerá primero en la isla de Oeno al sur del pacifico, a las 10:24 de la mañana en tiempo local. Entrando más dentro de la isla, el eclipse alcanzara la costa de Chile cerca de La Serena, pasando por encima de los Andes, y alcanzara la provincia de San Juan en Argentina, terminara en la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Montevideo en Uruguay antes de regresar al atlántico.

En Montevideo, los mira estrellas podrán observar el eclipse solar parcial, en el cual 94.3 porciento del disco del sol será cubierto por la sombra de la luna. El eclipse durara una hora con 3 minutos, empezando a las 4:38 de la tarde y terminara al alcanzar su máximo a las 5:41 de la tarde. Para poder obtener una mejor experiencia al ver el eclipse, asegúrese de ubicarse en un lugar sin árboles, montes, o edificios que obstruyan su vista del sol, y trate de mantenerse lejos de ciudades aluzadas.

¿Que es un eclipse solar?

Un eclipse solar se observa cuando la luna abarca el espacio entre el sol y la tierra. Causa que la luna tenga dos sombras– la umbra y la penumbra – las cuales caen sobre la tierra. El camino que la penumbra toma en la tierra lleva a un eclipse parcial del sol, mientras el camino de la umbra crea lo que conocemos como “totalidad”, el momento durante el cual la sombra de la luna bloquea el disco del sol completamente.

Comparado con el eclipse solar parcial, durante el cual solo una porción del sol es cubierta por la luna, o un eclipse anular, donde la luna pasa entre la tierra y el sol pero no cubre completamente al disco del sol, durante la totalidad, el sol es completamente cubierto por la luna. El cielo se obscurece, la tierra duerme, y el sol sube de nuevo– todo dentro una ventana de tan solo minutos.

Antes que los científicos hayan entendido el eclipse, hubo muchas leyendas creadas para intentar explicarlo. En la mitología vikinga, se creía que los lobos perseguían a la luna y el sol, y que el eclipse era resultado de haberlos atrapado. En Australia, los aborígenes creían que un eclipse ocurría porque había una tribu viviendo en la superficie de la luna que los castigaba. Ahora, aunque sabes la real razón detrás de la ocurrencia de un eclipse, aun lo encontramos tan fascinante como lo veíamos antes.

Observando el Eclipse Solar desde Montevideo, Uruguay

¿Vendrá a ver el eclipse solar en Montevideo, Uruguay?¡Bien! No se olvide de no mirar al sol directamente durante el eclipse parcial ya que puede dañar sus ojos, así que protéjase al seguir estos consejos.

Nunca use lentes para sol regulares, película de color, vidrio ahumado, o película de rayos-x médica, o disquetes para ver el eclipse parcial. Estos objetos no protegerán sus ojos, los cuales pueden causar daños permanentes. La única manera de ver al sol, con o sin eclipse, es utilizando anteojos solares especializados para ver un eclipse solar, o al proyectar los rayos de sol sobre una superficie.

Las tiendas Redpagos son las únicas distribuidoras de anteojos para ver el eclipse solar del 2 de julio en Uruguay. Si usted busca comprar anteojos solares, mantenga nen mente que hay cantidades limitadas disponibles, y que se espera que todas las unidades sean vendidas el fin de semana antes del eclipse.

Visite el sitio web de Redpagos para localizar la tienda más cercana a usted: http://redpagos.com.uy/principal.

La costa de Uruguay será la ubicación perfecta para ver el eclipse solar en el 2019. ¡Esta sera una oportunidad de solo una vez en la vida, la cual no querrá perder! Agregue el clima perfecto para la visibilidad del eclipse con las fantásticas destinaciones para viaje dentro de Montevideo– y tendrá una mezcla de increíbles experiencias esperándolo.

2 de julio 2019 total solar eclipse Argentina gafas de Sudamérica

