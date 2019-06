Eclipse Solar del 2019 en Montevideo, Uruguay

Es hora de ver el eclipse solar total

Es una coincidencia increíble que la distancia relativa y los tamaños aparentes del sol y la luna nos permitan experimentar el eclipse total del Sol.

Si usted vive en América del Sur y está a una distancia de viaje de la totalidad, por todos los medios tomar el viaje. Es una experiencia que vivirá contigo el resto de tus días.” — Bruce McClure, earthsky.org

MONTEVIDEO, URAGUAY, June 24, 2019 /EINPresswire.com/ -- El Camino de la Totalidad 2019

El eclipse solar total del 2019 empezara por el pacífico y alcanzara tierra a las 4:39 de la tarde en tiempo local de la costa de Chile. Después el eclipse se moverá sobre los Andes, pasará por Argentina, y acabará en el Atlántico a las 5:40 de la tarde. Esta vez se espera que el eclipse perdure largo tiempo, con su totalidad sobre el océano alcanzando los 4 minutos con 33 segundos. Para comparar, la totalidad más larga en el 2017 alcanzó los 2 minutos con 40 segundos.

Un evento celestial de esta magnitud atraerá astrónomos locales y turistas en masa. Se espera la llegada de más de un cuarto de millón de seguidores del eclipse en Valle del Elqui en Chile para ver el eclipse.

El camino de la totalidad cruzara las regiones de Coquimbo y Atacama, las ciudades de La Serena, La Higuera, Coquimbo, y Vicuña en Chile, las provincias de Sean Juan, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, San Luis, y Santa Fe, incluyendo las ciudades de San Juan y Rio Cuarto en Argentina. Sobre el océano. Los observadores pueden ver la totalidad desde la isla de Oeno, Tahití, y Bora Bora.

Vea el Eclipse Solar Parcial desde Montevideo

Los investigadores científicos esperan poder usar el eclipse solar para recaudar información acerca de cómo la sombra de la luna afecta la cantidad de luz solar y la energía que llega a la tierra. Combinada con la información de eclipses previos, estas observaciones pueden ayudar a expandir el entendimiento del Sistema energético de nuestro planeta.

Mientras que los científicos tienen sus propias razones para esperar el eclipse, los mira estrellas esperan con ansias mirar y fotografiar el fascinante evento.

Se espera que un clima nublado en Chile y en Argentina dificulten ver el eclipse total. Sin embargo, la gente de Ecuador, Uruguay, Paraguay, y Brasil podrán ver el eclipse parcial sin obstrucciones gracias a sus cielos despejados.

El eclipse solar del 2 de julio del 2019 será visible en Montevideo, y Uruguay como eclipse parcial. Se espera que la luan cubra 94.3 por ciento del sol. El eclipse parcial empezara a las 4:38 de la tarde en tiempo local y terminara a las 5:41 de la tarde, cuando alcanzara su máximo.

Si usted quiere disfrutar de su experiencia de ver el eclipse, encuentre una ubicación sin objetos que puedan obstruir su vista del sol. Evite los montes, edificios altos, y los árboles. También es Buena idea ubicarse donde se pueda ver el horizonte desde todas las direcciones para obtener una experiencia mejor.

Consejos para Ver y Fotografiar el Eclipse desde Montevideo

Mantenga en mente que ver al sol directamente sin protección ocular apropiada es dañino para la vista, y que solamente durante el momento de totalidad se considera seguro ver la corona del sol detrás de la sombra de la luna. En Montevideo, Uruguay se espera que la obstrucción del sol sea de 94.3 porciento, causando así un eclipse solar parcial.

Recuerde nunca voltear a ver al sol directamente durante un eclipse solar parcial al menos que utilice protección ocular especializada para evitar daños a los ojos. Las tiendas RedPagos serán los únicos comerciantes con anteojos especializados con certificación ISO para ver el eclipse solar dentro de Uruguay durante el eclipse del 2019.

Ya que las cantidades de anteojos están limitadas, se espera agotar existencias el fin de semana antes del eclipse solar. Si usted quiere estar preparado para ver el eclipse compre sus anteojos para ver el eclipse ya. Ubique su tienda Redpagos más cercana en http://www.redpagos.com.uy/principal/.

Si usted viene a Uruguay para tomar fotos del eclipse solar, estese preparado antes de tiempo y proteja sus ojos y cámara. No vea al eclipse solar por medio de su cama sin protección ocular. Al igual que sus ojos, el lente de la cámara se puede dañar si fotografía al sol directamente durante el eclipse parcial. Compre un lente con filtro y certificación ISO para su cámara.

Mantenga en mente que el pronóstico del clima para el 2 de julio en Uruguay promete visibilidad perfecta, y que el eclipse que pasara por el país no se acerara tanto como este a la totalidad por otros 84 años, lo cual no solamente hace de esta una gran ubicación para ver el eclipse, ¡pero también la convierte en una oportunidad de una sola vez en la vida!



2 de julio 2019 total solar eclipse Argentina gafas de Sudamérica

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.