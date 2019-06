Consiga anteojos para el eclipse solar solamente en RedPagos en Uruguay

hombres mirando el eclipse solar

El eclipse solar del 2 de julio de 2019 se acerca y, dado que hay un número creciente de espectadores de eclipse potencialmente inseguros en el mercado.

Mirar directamente al sol, incluso cuando está parcialmente cubierto por la luna, puede causar daño ocular grave o ceguera. NUNCA mire un eclipse solar parcial sin la protección adecuada de los ojos.” — Rachael Rettner, Senior Writer LiveScience.com

MONTEVIDEO , URUGUAY, June 24, 2019 /EINPresswire.com/ -- Antes, todo lo que necesitaba para asegurarse de que sus anteojos o visores portátiles para el eclipse solar sean seguros era buscar el logotipo de ISO (Organización Internacional de Estandarización). Sin embargo, simplemente afirmar que el producto cumple con la norma de seguridad internacional ISO 12312-2 para los filtros utilizados en los visores de eclipse solar ya no es suficiente para garantizar la seguridad del producto. ¿Por qué? Debido a que varias empresas crean gafas y visores de eclipse solar falsos e imprimen el logotipo ISO y la etiqueta de certificación ISO en esos dispositivos. Sin embargo, esos lentes están hechos con materiales baratos que no son seguros para las personas, ya que no bloquean la radiación infrarroja, ultravioleta y visible del Sol.

Esas empresas no tienen en cuenta la salud de las personas y, con frecuencia, respaldan sus afirmaciones falsas con resultados falsos de sus productos.

Por esa razón, es importante ser cauteloso al elegir lentes de eclipse solar y solo comprar las gafas de fabricantes autorizados y creíbles. Puede encontrar una lista de proveedores acreditados de AAS. La lista se compiló después de verificar el papeleo ISO de cada fabricante para asegurarse de que los documentos están en orden y que el producto se probó en una instalación autorizada.

¿Cuál es la mejor manera de averiguar si sus lentes de eclipse son falsos? A través de un filtro solar seguro, no se puede ver ninguna fuente de luz que sea el Sol en sí o que sea comparable en brillo. Las fuentes de luz comparables al Sol incluyen el reflejo del Sol en el espejo o un metal brillante, un incandescente sin brillo, un halógeno brillante, un LED blanco brillante, bombillas fluorescentes compactas y un soplete para soldar. Puede ver estas fuentes a través de un filtro seguro, pero aparecerán tenues. Sin embargo, si ve artefactos de iluminación domésticos o cualquier otra cosa con brillo normal, puede cuestionar la calidad de su visor solar. Agregue a eso un proveedor cuestionable, y eso lo hace ciertamente inseguro.

Las gafas de eclipse de calidad están diseñadas para mostrar la imagen del sol de manera clara y cómoda, con el cielo oscuro que lo rodea. Por lo tanto, cuando lo use, tenga cuidado si sus lentes muestran que el sol está desenfocado, demasiado brillante o con un fondo borroso. Eso significa que el lente es inseguro y de mala calidad.

Tenga en cuenta que las gafas eclipse solar completamente seguras solo provienen de fabricantes de renombre y cumplen con la norma internacional de seguridad ISO 12312-2. Esto es importante porque las gafas eclipse seguras no solo hacen que sea cómodo para usted mirar el sol, sino que también bloquean la radiación UV e IR para proteger su salud de sus efectos dañinos.

Se cree que es perfectamente seguro mirar al sol sin usar los lentes durante la fase de totalidad cuando la Luna bloquea el Sol por completo. El 2 de julio de 2019, la totalidad será visible en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis y Santa Fe y tomará aproximadamente 2 minutos y 30 segundos, según la ubicación. Las ciudades en la ruta de la totalidad incluyen Río Cuarto, San Juan, Villa Dolores, Dolores, Lujan y Merlo.

Si se encuentra en la ruta de la totalidad, es seguro mirar el Sol sin gafas solo durante la fase de totalidad. Sin embargo, antes y después de la totalidad, y durante todo el eclipse para los que están fuera de la trayectoria de la totalidad, los lentes solares son necesarios para la seguridad. Los filtros solares se venden como gafas o visores de cartón de mano. No es seguro usar gafas de sol normales para mirar directamente al sol.

Aquí hay instrucciones actualizadas sobre cómo usar de manera segura las gafas de eclipse solar y los visores portátiles:

Asegúrese de inspeccionar sus gafas o visor antes de usarlos.

Compruebe si hay rasgaduras, rasguños u otros daños y lea las instrucciones que vienen con el embalaje.

Los niños pueden usar filtros solares solo bajo la supervisión de un adulto.

Use sus lentes solares sobre sus anteojos normales si normalmente los usa.

No te pongas ni te quites las gafas eclipse mientras miras el sol.

No use ningún dispositivo óptico como una cámara o binoculares para mirar el Sol a menos que esté en una fase de totalidad.

No utilice ningún dispositivo óptico para mirar el Sol mientras lleva puestas sus gafas eclipse o sosteniendo el visor. Los rayos del Sol concentrados podrían dañar el filtro solar y causar lesiones.

Si desea utilizar un filtro solar con un dispositivo óptico, consulte a un astrónomo de antemano. Además, tenga en cuenta que se debe colocar un filtro solar en la parte frontal del dispositivo.

Puedes eliminar tu filtro solar solo cuando la Luna cubra completamente el Sol si estás dentro del camino de la totalidad. Una vez que el Sol comienza a reaparecer, asegúrese de reemplazar su visor solar.

Siempre use el visor solar para mirar el Sol si está fuera del camino de la totalidad.

Antes de la adopción de la norma de seguridad internacional ISO 12312-2 en 2015, los visores solares solo duraban tres años, y solo se podían usar durante tres minutos para mirar el sol. Sin embargo, los filtros diseñados hoy en día son muy duraderos y, a menos que estén dañados, se pueden usar indefinidamente. Además, las nuevas gafas de eclipse que cumplen con la norma de seguridad ISO 12312-2 y le permiten ver el eclipse todo el tiempo que desee.

Usted puede comprar anteojos para ver seguramente el eclipse solar certificados exclusivamente en su tienda RedPagos en Montevideo. Esta es la única tienda en Montevideo con anteojos para el eclipse certificados ISO, CE, y SunSafe. No espere ya que se agotaran existencias.

