能量激活的健康会议套餐

日出瑜伽在海邊 享用能量早餐，開始新的一天 通過有趣的沙灘排球完成您的能量提升健康會議體驗 在與我們的會面中品嚐美味健康的午餐 能源提升會議經驗

与巴厘岛丽思卡尔顿酒店共缔难忘的会议体验

古老的島嶼傳統為我們創新的健康會議體驗提供了靈感。我們的目標是創造以結果為導向的活動，讓參與者感到健康和健康。” — 总经理Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, June 24, 2019 /EINPresswire.com/ -- 汲取巴厘岛热带风情所孕育的自然变革性的元素，巴厘岛丽思卡尔顿酒店现提供各类独特的健康会议体验套餐：排毒之旅、能量激活和重焕之秘。奢华的海滨度假酒店结合一系列惊赞的会议场所、现代化的商务设施和专业的活动组织者团队，为目的地会议和企业疗养提供了一个充满灵性的选择。

“悠久的岛屿传统为极富创意的健康会议体验输送了灵感，包括营养美食、趣味团队建设活动和健康休憩等体验。我们的目标是打造以加强业务关系，提高团队士气，并让参与者感受到身体舒适和身心健康为最终目的，”总经理Karim Tayach说道。

排毒之旅会议套餐始于在度假酒店原始纯净的白沙滩上清晨慢跑20分钟，随后享用包括最新鲜的水果、果汁、冰沙、格兰诺拉麦片、低脂天然酸奶、蛋清鸡蛋饼和全麦吐司等健康有机早餐。

会议室可供4至6小时的使用，并提供可回收纸张文具、鲜干水果、核桃、天然果汁和黑巧克力条。晨间健康休憩时段将有15分钟舒展四肢的短暂片刻，并附上一系列清爽活力的混合水；午后果汁休憩时段将提供燕麦能量棒和一系列果汁，如采用香菜、芒果和生姜调制成的“活力果汁”和胡萝卜、橙子和蜂蜜混合的“净化果汁”。

三道营养有机午餐包含配低脂奶油干酪的三文鱼卷 、配菲达沙拉的藜麦、烤鸡和配豆浆冰激淋的自制果冻和。在当日即将接近尾声之时将安排一场趣味团队建设活动，如团体冲浪课程或沙滩排球比赛。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店所有会议套餐都可选择从著名的悬崖顶会议中心，到户外会议室和时尚的董事会议室等各类场地，且每个会议室都配有最先进的商务设施；此外，诱人的客房套餐也可供选择。



如需了解有关在充满热带魅力风情的巴厘岛举行目的地会议、大型会议和公司疗养等更多信息，请联系度假酒店会议策划部：rcbalisawanganccs@ritzcarlton.com。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间最佳巴厘岛别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn和微信账号ritzcarltonbali上关注我们。

巴厘島下次會議的最佳健康選擇



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