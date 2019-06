Eclipse total para ayudar a estudiar la energía de la Tierra

El dibujo del sol, la luna y la tierra durante el Eclipse solar total.

En un momento, el Sol brillaba intensamente en el cielo, y en otro momento, la sombra de la Luna lo cubrió por completo, sumergiendo el mundo en el crepúsculo.

Los observadores de Eclipse han reportado cosas extrañas sucediendo cuando el eclipse oscurece repentinamente el paisaje, incluyendo animales nocturnos que emergen durante el día.” — NASA

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 24, 2019 /EINPresswire.com/ -- La tierra experimentó un ambiente nocturno por poco más de dos minutos, y durante ese tiempo, niveles muy bajos de luz alcanzaron la tierra.

El eclipse solar del 21 de agosto de 2017 fue un increíble evento celestial que nos dejó esperando el próximo eclipse total. Aproximadamente cada 18 meses, se produce un eclipse total de sol en cualquier lugar de nuestro planeta, con el próximo programado para el 2 de julio de 2019. Los investigadores aprovecharán esta oportunidad para estudiar el sistema de energía del Sol, la Luna y la Tierra.

Durante el eclipse de 2017, un equipo de científicos de la NASA trabajó para recopilar datos de la tierra y los satélites antes, durante y después del eclipse total de sol, para simular el eclipse utilizando un modelo de transferencia radiativa 3D.

Este modelo es importante para desarrollar cálculos para mejorar la investigación sobre la energía solar que llega a la tierra y la comprensión de las nubes, que desempeñan un papel clave en la regulación del sistema energético de la Tierra. Recopilar datos valiosos del eclipse total de sol en Argentina el 2 de julio de 2019, puede servir para investigar más sobre el complejo funcionamiento de los sistemas de energía de nuestro planeta.

El sistema de energía de la Tierra trabaja para mantener un equilibrio entre la radiación saliente en el espacio de la Tierra y la radiación entrante a la Tierra desde el Sol. Este sistema también se conoce como el presupuesto de energía de la Tierra, y las nubes desempeñan un papel importante en su equilibrio.

Durante el eclipse solar total en 2019, la Luna proyectará una gran sombra en las regiones del Pacífico Sur, Chile y Argentina. La totalidad en Argentina será visible desde las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa Fe, y durará aproximadamente 2 minutos y 30 segundos.

Los científicos esperan aprovechar esta oportunidad para recopilar datos con equipos terrestres y espaciales y aprender sobre el impacto de la sombra de la Luna en la cantidad de luz solar que llega a la superficie de nuestro planeta.

Además, el cálculo de la energía que llega a la Tierra gracias a las mediciones utilizadas durante eclipses anteriores ayudará a comprender mejor el sistema de energía.

La sombra de la Luna que bloquea al Sol durante el eclipse solar total no tiene las mismas propiedades que las nubes que bloquean la luz del Sol para que no alcancen la superficie. Sin embargo, estos fenómenos son similares en los cálculos matemáticos utilizados para comprender su impacto. Como resultado, el conocimiento reunido del evento de la sombra de la Luna podría ayudar a aprender sobre las nubes, especialmente más gruesas, observadas a baja altitud, nubes, que podrían cubrir aproximadamente el 30 por ciento del cielo en ese momento.

El eclipse solar total de 2017 simulado en una transferencia radiativa en 3D marcó el comienzo de la investigación sobre la energía solar que llega a la Tierra. Los modelos existentes representan imágenes unidimensionales de nubes, que ayudan a realizar cálculos para comprender la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, los cálculos tridimensionales pueden proporcionar resultados más precisos, ya que reflejan la energía del Sol en varias direcciones, incluidas la parte superior, la parte inferior y los lados de las nubes.

Si los científicos reúnen datos adicionales del eclipse solar total de 2019 en Argentina, la técnica desarrollada en 2017 podría mejorarse aún más. Justo antes y después del eclipse, los investigadores pudieron medir la cantidad de gases que se absorben en la atmósfera, incluido el dióxido de nitrógeno, el ozono y las partículas de aerosol para el uso en el modelo.

Su implementación exitosa resultará en el desarrollo de una herramienta para usar en modelos climáticos y comprender el gasto y el clima de la Tierra.

Los equipos de investigación de la NASA han estado investigando el gasto de energía de la Tierra durante décadas. Su EPIC, o cámara de imágenes policromáticas de la Tierra, se usó para observar la luz que sale del planeta, mientras que los instrumentos satelitales MODIS proporcionaron datos sobre las condiciones en la atmósfera y en la superficie antes y después del eclipse total.

La larga investigación sobre la energía solar que llega a la atmósfera de la Tierra ha sido posible gracias a las misiones ACRIMSAT, SOLSTICE (1991) y SORCE (2003) y la serie de instrumentos llamada CERES (2011).

