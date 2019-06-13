从市场到餐桌：在一次独特的烹饪冒险之旅中揭示印尼美食秘方

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文化的关键在于其美食，我们鼓励客人在Bejana餐厅品尝印度尼西亚风味，并学习如何在市场烹饪课上准备自己的美食。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, June 13, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店提供独特的“市场到餐桌”烹饪课程，并为那些希望了解如何筹备印尼美食秘诀的人群提供烹饪导向之旅。

烹饪冒险之旅在度假酒店招牌印尼餐厅Bejana团队主厨Made Karyasa带领下，将在清晨前往充满生机氛围的金巴兰市场。在此，大厨Made将阐述岛屿上特有的食材，并指导客人如何选择最新鲜的海鲜和当地产品。在返至度假酒店时，会在厨师花园做简要的观赏拜访，并采摘烹饪课时所需的新鲜香料。课程将在Bejana餐厅顶层的烹饪洞穴进行；其享有印度洋唯美回味的全景。

大厨Made作为是“印尼顶尖大厨”的最佳获奖者，将他大量的烹饪经验和技能带进了烹饪工作坊。正如他对香料在印尼烹饪中所起关键角色的描述那样，他进一步解释到：“如果你能调制好一份美味的香料酱，剩下的就顺其自然了。” 在烹饪课程开始之际，客人们讲学习如何用Ulekan（研钵和研杵）磨制高良姜、柠檬草，以及芫荽籽和青葱。随后将磨碎的食材香炸以释放其香味，并与其它香料混合来调制美味的香料酱，作为每道菜肴的基本食料。烹饪课菜单上的亮点包括美味特色菜肴，如配花生酱的豆腐和蔬菜的Gado Gado， 来自雅加达的椰子海鲜汤Soto Pesmol， 巴厘岛招牌香料烤鸡Ayam Betutu 及香炸香蕉Pisang Goreng的美味甜点。在完成了烹饪之后，将与大厨共进午餐来享受自我的的烹饪成果。

“人们常说，文化的关键在于美食，我们鼓励客人在我们的招牌Bejana餐厅尝试香料之岛的风味，并在趣味丰富的“市场到餐桌”的烹饪课程中学习如何准备一场属于您个人的印尼美味盛宴，“总经理Karim Tayach说道。

如需了解更多有关“市场到餐桌”的烹饪课程的时间排表或组织私人定制团的信息，请通过rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com或+（62）361 849 8988与我们的餐厅进行联系预订。



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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间最佳巴厘岛别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn和微信账号ritzcarltonbali上关注我们。



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