Eclipse Solar Total el 2 de julio de 2019

El mejor lugar para con cielo despejado para ver el próximo Eclipse solar del 2 de julio es la ladera este de los Andes.

In Bella Vista, the chance of a wet day over the course of July is gradually decreasing, starting the month at 7% and ending it at 5%.” — https://tinyurl.com/y4cvc2jp

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 21, 2019 /EINPresswire.com/ -- El eclipse total del 2 de julio de 2019 se produce durante el invierno en el hemisferio sur, pero el cielo nublado no parece estar en el pronóstico, por lo que habrá varias oportunidades para una buena vista del eclipse total. El Gran Eclipse de América Latina comenzará en el Pacífico Sur y regresará al océano, cruzando solo dos países en tierra, Chile y Argentina.

Las provincias en el camino de la totalidad incluyen Córdoba, La Rioja, Buenos Aires, San Juan, San Luis y Santa Fe. Las ciudades en el camino de la totalidad son San Juan, Villa Dolores, Río Cuarto, Lujan, Dolores y Merlo. El resto de Argentina observará un eclipse solar parcial, pero incluso en el sur, el Sol estará cubierto en un 50%. En Buenos Aires, la capital, se cubrirá el 99% del Sol.

Al este de las montañas de los Andes, la sombra de la Luna pasará a través de las regiones de Cuyo y La Pampa en Argentina, terminando cerca de Buenos Aires poco antes del atardecer. Tanto Cuyo como La Pampa tienen un clima bastante soleado y seco, pero pueden no ser los lugares perfectos para observar el eclipse debido a las nubes. Las fotos tomadas desde satélites a menudo muestran nubes cubiertas en la Pampa.

Será mejor para los cazadores de eclipses en Argentina observar el eclipse desde la ladera oriental de las montañas de los Andes, donde la capa de nubes es más delgada. Para aquellos que también quieran capturar la totalidad más larga, la ciudad de San Juan funcionaría mejor, donde la totalidad alcanzará aproximadamente 2 minutos y 30 segundos, mientras que la provincia de Buenos Aires tendrá la totalidad más corta en aproximadamente 2 minutos y 5 segundos.

El eclipse parcial en Argentina comenzará alrededor de las 4 p.m. Hora local en el sur y alrededor de las 4:40 p.m. en el norte del pais. La totalidad en San Juan comenzará aproximadamente a las 5:39 hora local y aproximadamente a las 5:42 en Buenos Aires. El eclipse parcial en todo el país terminará aproximadamente a las 6:20 - 6:40 p.m.

Clima argentino en el día del eclipse

Será el invierno en julio en Argentina, por lo que los cazadores de eclipses esperan capturar buenas condiciones climáticas para observar el eclipse solar total. Las montañas de los Andes actúan como un escudo contra la humedad proveniente del Pacífico Sur, mientras que el paisaje llano del centro de Argentina no impide que la humedad del Atlántico penetre en la tierra. Estos sistemas meteorológicos seguirán la pista del eclipse. La buena noticia es que las laderas de los Andes en el lado argentino presentan condiciones climáticas favorables para observar el eclipse, ya que la humedad del Atlántico no llega a la zona.

Las mejores oportunidades para ver el eclipse, basadas en mediciones a nivel del suelo y satelitales, tienen a los observadores de las laderas orientales de los Andes, incluidas Bella Vista y La Iglesia. Esos pequeños pueblos se encuentran en una llanura abierta, donde se predice que será la menor cantidad de nubes a lo largo de la pista del eclipse. Bella Vista se encuentra a 33 km de la ciudad de Rodeo y a 80 km de San José de Jachal.

Las ciudades de San Juan y San José de Jachal también son lugares adecuados para observar la totalidad. El clima allí es seco, pero la cantidad de nubes puede ser alta en el área. Bella Vista está ubicada en un valle, similar en geografía y clima a Death Valley en California. Posee uno de los climas más secos y soleados de la Argentina.

Cuando el área está nublada, es debido a las nubes sopladas por el viento de los picos cercanos. Dado que se forman a temperaturas frías, a menudo son semitransparentes. Entonces, incluso si está nublado en el día del eclipse, el espectáculo no se vería completamente oculto por las nubes.

A medida que la totalidad se mueve hacia el este, cruzando el soleado Merlo, ubicado cerca de una cadena montañosa, se bloqueará la humedad procedente del Atlántico. Sin embargo, más cerca de Buenos Aires, el clima se nubla, por lo que los observadores de eclipses que deseen experimentar unos 2 minutos de totalidad en la región tendrán que buscar una buena ubicación y esperar un cielo despejado.

