Un gran grupo de personas que observan el Eclipse solar

La corona del sol durante un eclipse solar total

Los astrónomos y científicos tendrán una oportunidad única de estudiar la corona del sol y el campo magnético durante el próximo Eclipse solar.

Solar eclipses allow us to view part of the solar atmosphere (the corona) that is not observed by satellites or would otherwise be blocked by the brightness of the solar surface.” — https://tinyurl.com/y5rcalux

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 19, 2019 /EINPresswire.com/ -- La trayectoria de la totalidad del eclipse solar el 2 de julio de 2019 se extenderá por el Pacífico Sur, Chile y Argentina. Equipos internacionales de astrónomos están preparando observaciones científicas para estudiar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, los efectos del eclipse total en la atmósfera de la Tierra y el potencial de investigación en astrofísica.

Los científicos buscan implementar una variedad de técnicas profesionales para observar el eclipse. Ellos investigarán la dinámica de la corona solar, junto con la frecuencia de las oscilaciones. Esto se puede lograr usando filtros coronales especializados, diseñados para ayudar a aprender sobre por qué la corona se calienta a millones de grados centígrados.

Dado que la corona permanece en su lugar gracias al campo magnético del Sol, los investigadores vinculan la forma de la corona solar a la fase del ciclo de manchas solares de 11 años. Debido a que las manchas solares se están deslizando hacia un punto bajo en 2019-2020, también puede haber implicaciones potenciales para el próximo ciclo de manchas solares.

El grupo internacional Solar Eclipse Sherpas utiliza filtros en luz visible e IR para estudiar la forma y la polarización de la corona solar. Su investigación revela la orientación del campo magnético del sol. Además, estudian la dinámica de la corona y usan imágenes para capturar el gas coronal calentado a altas temperaturas para hacer un mapa de cómo cambian los diferentes tipos de radiación en la corona.

La polarización coronal es un tema interesante para la investigación que utiliza métodos para procesar las imágenes de la corona con alta resolución y contraste. Mientras que los científicos usarán instrumentos terrestres y espaciales para estudiar la corona, los aficionados a las estrellas también pueden participar en la investigación. Un proyecto Megamovie, lanzado durante el Great American Eclipse en 2017, permite a los científicos ciudadanos cargar sus imágenes del Sol y la corona solar en una aplicación.

Ya sea para los astrónomos, los fotógrafos o los ciudadanos normales, un eclipse total de sol es un evento celestial emocionante. A pesar de que hay coberturas en vivo disponibles el día del eclipse, el fenómeno es tan único y espectacular que debería ser presenciado en persona.

2 de julio 2019 total solar eclipse Argentina gafas de Sudamérica

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.