Investigación en el Eclipse Solar Total

Las fases del Eclipse solar

El próximo eclipse solar total, el 2 de julio de 2019, es una oportunidad para que los científicos obtengan más información sobre las propiedades del Sol.

El campo magnético del sol tiene dos polos, como un imán de barra. Los polos se voltean en el pico del ciclo de actividad solar, cada 11 años.” — Karl Tate, Space.com

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 17, 2019 /EINPresswire.com/ -- Los equipos científicos aprovecharán el eclipse para estudiar el Sol y sus efectos en la Tierra.

El principal objetivo de los investigadores para el eclipse total es estudiar la corona solar, la débil atmósfera del Sol, que es aproximadamente un millón de veces menos brillante y generalmente está oculta detrás del cielo azul. Durante el eclipse, y solo entonces, la corona solar se hace visible, porque la luz brillante del Sol está bloqueada por la sombra de la Luna.

Cada 11 años, el campo magnético del Sol cambia de forma errática, por lo que la corona solar presentará una imagen diferente en cada eclipse. Y el eclipse total ocurre solo una vez en aproximadamente 18 meses en cualquier lugar del planeta, con un total de solo 2 minutos y medio en promedio. Esta cantidad de tiempo no es suficiente para comprender cómo funciona el Sol.

La influencia del Sol en nuestro planeta se llama clima espacial. Cuando ocurren erupciones en el Sol, pueden destruir satélites que orbitan la Tierra e incluso provocar apagones y oleadas en las líneas eléctricas. Los científicos están buscando una manera de predecir y observar las erupciones solares que pueden impactar la Tierra al observar el Sol durante los eclipses totales.

Todavía no está claro por qué la corona solar se calienta a millones de grados centígrados. Además, no está claro por qué el inicio del eclipse total afecta la temperatura, la presión, el viento y otros aspectos del clima en la Tierra. Durante la totalidad de 2015 en Svalbard en el Ártico, la temperatura en tierra bajó 15 ° F. Un equipo especial para monitoreo atmosférico podría ayudar a descubrir las respuestas a algunas preguntas. Además, se realizarán mediciones fotométricas del cielo para estudiar su brillo.

Los científicos también podrían asociarse con radio astrónomos para identificar las regiones de emisiones en la superficie del Sol durante el tiempo en que la Luna avanza sobre ellas, y luego pasa más lejos, permitiendo que las regiones magnéticas sean visibles. Al ubicar la actividad solar de tal manera y al compararla con las observaciones espaciales en rayos UV y rayos X, los investigadores podrían determinar de dónde provienen las emisiones en el campo magnético solar

2 de julio 2019 total solar eclipse Argentina

