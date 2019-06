Preparándose para el Eclipse Solar Total del 2 de julio con información de seguridad y cobertura en vivo

La gente viendo el Eclipse solar en sus celulares

Para aquellos que no puedan ver el evento desde ubicaciones en Argentina o Chile, habrá cobertura en vivo disponible a través de diferentes canales en línea.

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 14, 2019 /EINPresswire.com/ -- Luego de una larga espera desde el 21 de agosto de 2017, se producirá un eclipse solar total el 2 de julio de 2019, y será visible en todo el Pacífico Sur, Chile y Argentina. Para aquellos que no puedan ver el evento desde ubicaciones en Argentina o Chile, habrá cobertura en vivo disponible a través de diferentes canales en línea.

Observe el eclipse solar total como si estuviera presente en el lugar viendo las fotografías capturadas antes, durante y después del eclipse solar total mediante naves espaciales, aeronaves, globos de gran altitud y material de archivo de la Estación Espacial Internacional. Esto, junto con la cobertura en vivo, ofrecerán puntos de vista únicos para este increíble evento celestial.

El eclipse total del 2 de julio de 2019 se cubrirá desde diferentes ubicaciones y se transmitirá en museos, parques, estadios y redes sociales para que todos puedan disfrutar de este evento único que ocurre solo una vez en aproximadamente 18 meses en cualquier lugar del planeta.

Comenzando en el Pacífico Sur, continuando en Chile y terminando en Argentina, el eclipse solar total de 2019 permitirá a los locales y viajeros experimentar más de dos minutos de oscuridad casi completa poco antes del atardecer. Las provincias en el camino de la totalidad incluirán Buenos Aires, San Juan, San Luis, Córdoba, La Rioja y Santa Fe.

El eclipse en Argentina comenzará poco después de las 4 p.m. en el sur del país, y aproximadamente a las 5:42 p.m. en la provincia de san juan. La Luna bloqueará completamente el Sol y el día se convertirá en noche para los minutos de la totalidad.

La atmósfera del Sol, la corona solar oculta, estará al frente y en el centro durante el eclipse total. Las estrellas en el cielo brillarán más, y los animales se esconderán como si se estuvieran preparando para la noche. Cualquier persona en Argentina podrá ver el eclipse parcial utilizando filtros solares especiales, y aquellos a lo largo del camino de la totalidad pueden quitar sus lentes cuando la Luna cubra completamente el disco solar.

Un eclipse total de sol es un evento celestial único, y es por eso que los astrónomos y los aficionados esperan obtener imágenes del espacio, el aire y la tierra. La compra de gafas de eclipse o visores de mano permite a todos disfrutar del eclipse de forma segura desde cualquier lugar.

Viendo Eclipse de forma segura

La única forma segura de mirar directamente al Sol en su estado no eclipsado o parcialmente eclipsado es a través de filtros solares certificados ISO que vienen en lentes o visores eclipse especializados. Las gafas de sol comunes o los filtros solares hechos en casa, incluso los muy oscuros, no hacen que mirar el Sol sea seguro.

La gente en las ciudades ubicadas a lo largo del camino de la totalidad podrá mirar al Sol directamente sin el uso de un filtro solar, pero solo durante el breve período de la totalidad. La fase de totalidad puede durar entre 2 minutos y 2 minutos 30 segundos, dependiendo de la ubicación.

Los astrónomos profesionales de todo el mundo brindan información útil y actualizaciones importantes sobre la seguridad de la visualización, los preparativos de transporte antes del eclipse y las mejores ubicaciones para ver el eclipse en 2019 en Argentina.

Estudiando el sol durante el eclipse

Tanto los científicos profesionales como los aficionados podrán aprovechar el eclipse total de sol y estudiar el Sol, la Tierra, la Luna y el Sistema Solar. Cuando la sombra de la Luna bloquea la luz brillante del Sol durante la totalidad, la temperatura en la Tierra cambia drásticamente, lo que influye en los cambios en el comportamiento de los animales y las condiciones climáticas locales.

Los investigadores espaciales siempre han puesto el estudio del Sol en la parte superior de sus listas de prioridades. Han trabajado para determinar cómo el Sol afecta el espacio en sí y los entornos de los planetas en el espacio, una disciplina también conocida como heliofísica.

El Sol es la fuente de calor y luz en nuestro planeta, y es por eso que los investigadores trabajan para entender cómo funciona, por qué sufre cambios y cómo esos cambios pueden impactar la vida en la Tierra. El flujo constante de material proveniente del Sol puede impactar los sistemas de comunicaciones en la Tierra, naves espaciales y astronautas a lo largo de la órbita.

El eclipse total de 2019 ofrece una oportunidad increíble para los lugareños y los viajeros, inspirando el aprendizaje sobre el cielo y sus maravillas.

