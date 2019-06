Quedan sólo un par de semanas hasta el siguiente Eclipse solar total

La corona del sol durante el Eclipse solar total

Todo lo que necesita saber sobre el eclipse total de sol en Sudamérica el 2 de julio de 2019.

Sobre la tierra, la nube se modera aún más por el terreno accidentado a lo largo de la Cordillera de los Andes que mejora y resta de la turbidez según la exposición a los vientos predominantes.” — http://eclipsophile.com/total-solar-eclipse-july-2-2019/

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 12, 2019 /EINPresswire.com/ -- ¿Has presenciado el Gran Eclipse Americano el 21 de agosto de 2017? Si es así, es posible que ya estés esperando el próximo eclipse total de sol y la oportunidad de vislumbrar la corona del Sol durante unos minutos.

En menos de un mes, por primera vez desde el eclipse de América del Norte, se producirá un eclipse solar total en la Tierra y será visible desde Argentina, Chile y el Pacífico Sur.

Ver el Sol en el cielo oscuro rodeado por la luz de la corona es verdaderamente una experiencia alucinante. Una gran cantidad de viajeros internacionales vienen de los rincones más lejanos del mundo y se detienen en diferentes lugares para ver el evento y explorar los lugares de interés de los alrededores.

Es aún más increíble cómo la ciencia ahora puede predecir el tiempo y la duración de la fase de eclipse y totalidad a microsegundos.

¿En qué será diferente este eclipse?

En comparación con el Gran Eclipse Americano, la totalidad en Argentina promete ser un evento aún mayor. La fase de la totalidad, durante la cual la Luna bloquea completamente al Sol y solo la corona solar es visible, durará aproximadamente 2 minutos y 30 segundos.

Esta longitud de totalidad es similar al eclipse en los Estados Unidos en 2017. Sin embargo, en Argentina, la totalidad ocurrirá aproximadamente una hora antes de la puesta del sol, por lo que el Sol aparecerá bastante bajo en el cielo.

Con solo 12 ° de altura, la vista del eclipse total de sol promete ser bastante dramática y perfecta para los fotógrafos que esperan capturar imágenes sorprendentes del eclipse.

Tomar fotos desde lugares a lo largo de la ruta de la totalidad en Argentina le permitirá ubicar montañas, árboles o edificios, en el mismo marco que la corona del Sol, por lo que el próximo eclipse solar será una delicia para los fotógrafos profesionales y aficionados.

Las elevaciones bajas del Sol y la Luna crearán un efecto visual diferente. En momentos en que el eclipse total es bajo, es más fácil percibir la sombra oscura de la luna y es más fácil reconocer la forma de la sombra con mayor claridad, en comparación con mirar hacia arriba en el cielo.

¿Dónde encontrar cazadores de eclipse?

La mayoría de los espectadores a lo largo del camino de la totalidad observarán el eclipse desde los altos Andes en el este de Argentina, al norte de la provincia de San Juan. Los sitios elevados son lugares preferidos por los observadores, debido a las predicciones de buen clima y la duración de la fase de la totalidad más larga que se observará en tierra.

Cuando el eclipse solar total ocurre tan bajo como el del 2 de julio de 2019, crea sus desafíos para los observadores. El camino de la totalidad en todo el oeste de Argentina es montañoso, por lo que es importante encontrar un buen lugar de observación en el momento del eclipse, que no está en la sombra.

Merece la pena ver algunos mapas para aquellos que buscan un lugar ideal para observar el eclipse total de sol. Google Map de Xavier Jubier o shadow maps de Zeiler son buenas opciones. Los mapas de sombras funcionan para representar la cantidad de sombras en diferentes ubicaciones en el momento de la fase de totalidad.

Al usar estos mapas, los cazadores de eclipse pueden seleccionar una buena ubicación antes del eclipse total. Y lo que es más importante, no es aconsejable esperar para encontrar la ubicación hasta el día del eclipse debido a los limitados sistemas de carreteras en el área y, como resultado, el tráfico elevado.

¿Qué clima esperar en el día del eclipse?

En julio, será invierno en Argentina, por lo que una capa marina puede impedir una totalidad clara. En la costa, es probable que haya nubes, por lo que es importante elegir un buen lugar en algún lugar con anticipación.

Habrá movilidad limitada en el día del eclipse, por lo que el clima jugará un papel importante en las experiencias individuales de la totalidad. Ciertamente, los cazadores de eclipses esperan unos minutos de cielo sin nubes durante el eclipse.

2 de julio 2019 total solar eclipse Argentina gafas de Sudamérica

