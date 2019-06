Eclipse 2019: una oportunidad única para la investigación del Sol y la Tierra

Mapa del Eclipse solar total de Argentina

El primer Eclipse solar total desde el Great American Eclipse el 21 de agosto de 2017, tendrá lugar el 2 de julio de 2019 y será visto en toda Argentina.

Un filtro solar está diseñado para bloquear todo menos 1/100.000 de la luz del sol. Ningún filtro no construido para esto funcionará y se dañará permanentemente sus ojos...” — Kee Llewellyn, Paramedic, EMT, artist, writer

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 10, 2019 /EINPresswire.com/ -- El primer eclipse solar total desde el Gran Eclipse Americano el 21 de agosto de 2017, se llevará a cabo el 2 de julio de 2019 y se verá desde el Pacífico Sur, Argentina y Chile. Además de proporcionar una vista espectacular, un eclipse total de sol también brinda la oportunidad a los investigadores de recopilar datos valiosos para aprender más sobre el Sol y la Tierra.

El eclipse de 2019 comenzará el 2 de julio, unos minutos después de las 4 p.m. en Argentina, y terminará alrededor de las 5:45 p.m. hora local. Cuando la sombra de la Luna cubra el brillante disco del Sol durante el eclipse total, las provincias a lo largo del camino de la totalidad, como Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Santa Fe, San Luis y La Rioja, experimentarán la oscuridad del crepúsculo. Durante unos 2 minutos y 30 segundos antes del atardecer.

La totalidad se puede ver a las 5:39 p.m. en San Juan y alrededor de las 5: 42 p.m. en buenos aires. Un eclipse total es un evento raro, que ocurre solo una vez en aproximadamente 18 meses en cualquier lugar del planeta. Por eso es una oportunidad única para estudiar el Sol y el efecto que tiene en la Tierra.

El eclipse solar del 2 de julio de 2019 brindará una oportunidad única para que los investigadores estudien la interacción entre el Sol y nuestro planeta debido a la trayectoria del eclipse sobre la tierra. En tierra, el eclipse total será visible desde partes seleccionadas de Chile y Argentina. Los científicos planean recopilar tanto observaciones basadas en tierra como información de satélites.

El eclipse total ofrece a los estudios científicos la posibilidad de observar la Tierra y el Sol, probar nuevas herramientas de investigación y combinar los descubrimientos de expertos astrónomos con las imágenes y otros datos recopilados por los aficionados.

Durante el tiempo de la totalidad, la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol y revela la corona, que es la atmósfera relativamente débil del Sol. Para la investigación, los científicos también pueden crear un eclipse solar artificial mediante el uso de un coronagraph, un instrumento en el que se utiliza un disco para bloquear el sol.

Sin embargo, este método no es perfecto, debido a la difracción que difumina la luz cerca del disco en el instrumento, lo que dificulta la captura de imágenes de las capas internas de la corona. Como resultado, un eclipse total de sol es la única solución perfecta para estudiar esas capas en detalle. Las regiones internas de la corona son importantes para los científicos, ya que pueden ayudarles a comprender de dónde proviene el agua del espacio y explicar la conexión Sol-Tierra.

Un eclipse total de sol también es una oportunidad única para que los investigadores estudien la Tierra en condiciones poco comunes. Cuando la sombra de la Luna bloquea al Sol, la temperatura en el suelo se vuelve notablemente más baja y se vuelve oscura como en el crepúsculo, lo que a su vez podría afectar el clima, las plantas y el comportamiento animal.

2 de julio 2019 total solar eclipse Argentina gafas de Sudamérica

