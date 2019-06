La Conspiración para Ocultar el Eclipse Solar

Path of the total Eclipse in Argentina July 2, 2019

¿Habrá una conspiración para prevenir que los ciudadanos vean el eclipse solar que se aproxima?

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 4, 2019 /EINPresswire.com/ -- ¿Habrá una conspiración para prevenir que los ciudadanos vean el eclipse solar que se aproxima? Existe evidencia emergente de atentados para encubrir el eclipse solar que ocurrirá este 2 de julio; el fenómeno natural más impresionante del siglo. El Planetario de Buenos Aires confirma que justo después de las 16 horas la luna empezará a bloquear el sol y la temperatura caerá ya que la oscuridad consumirá no solo a Buenos Aires, pero mucho de Argentina. Mas de 20 millones de personas estarán en la trayectoria directa de la totalidad del eclipse solar. Muchos ciudadanos saldrán del trabajo, y el tráfico puede ir más despacio debido a que muchos se detendrán para experimentar la “totalidad” del eclipse. Este gran tipo de evento puede tener un gran impacto en Argentina, el cual puede ser la razón por la cual la noticia está siendo ocultada del público, y puede que sea por lo cual el Ministerio de Salud no ha hecho nada para educar y preparar al público para que vean con seguridad al eclipse solar que se aproxima.

El plan para mantener este evento oculto para la gente de Argentina puede ser aún más inteligente. Fuentes internas que trabajan para la Aduana Argentina reportan que grandes cantidades de visores para el eclipse solar han sido incautados en el punto de entrada y no serán devueltos hasta después del eclipse. Mirar un eclipse con lentes para el sol regulares puede resultar en severo daño ocular, y sin visores para el eclipse solar sin protección, hasta esos que saben del eclipse que sucederá el 2 de julio, no podrán verlo con seguridad. En otros países, el gobierno ha ordenado a sus ciudadanos que se mantengan dentro durante el eclipse solar que pasará por Argentina.

¿Desastre Económico o Buena Fortuna?

Por miles de años, los mayas han advertido que el fin de la civilización se acerca debido a la trayectoria del sol y la luna. Otras antiguas civilizaciones consideraban un eclipse buena fortuna y capturaban el significado de la convergencia del sol y la luna en su arquitectura y hasta construyeron asentamientos y ciudades en la trayectoria de la totalidad del eclipse. La trayectoria exacta del eclipse solar 2019 en Argentina ha sido predicha por miles de años y es tan significante que las mayores ciudades en Argentina han sido construidas en esta misma.

El gobierno argentino ha sido implicado en muchas conspiraciones para ocultar la verdad, pero algunos dicen que este último atentado para deprivar a los ciudadanos de la buena fortuna ha ido demasiado lejos. Una fuente creíble nos ha proveído información, y esta historia nos lleva de regreso a Estados Unidos. Durante un eclipse solar similar en el 2017, el más significativo ocurrido en esa nación, muchos negocios perdieron la gran cantidad de 750 millones de dólares en productividad. Pueblos enteros se congelaron, el tráfico paro, y la gente abandonó sus puestos para salir a ver la luna cubrir el sol. El bando estrecho de oscuridad que paso por la nación fue suficiente para cubrir ciudades enteras. Las aves pararon y tanto la gente como los animales fueron hipnotizados.

Un eclipse en esta trayectoria no ha ocurrido desde 1867, un año en el cual Argentina se expandió rápidamente bajo el periodo del gobierno liberal, construyendo a su paso vías de ferrocarril y dándole la bienvenida a inversiones foráneas. Sin duda alguna, todos aquellos bajo la trayectoria del eclipse experimentaron buena fortuna en Argentina. Pero, esta vez, el corto plazo de pérdida de ingresos fiscales y productividad superan el largo plazo de buena fortuna para Argentina y sus ciudadanos.

Quizás esa sea la razón por la cual Argentina no tiene cobertura por parte de la prensa, publicaciones, o información acerca del eclipse aun cuando Chile está bien preparado con apoyo y material educacional para sus ciudadanos. Quizás se espera que al ocultar los hechos de la prensa, los argentinos no sabran del evento, y no dejarán sus puestos al pasar el eclipse. Aprendiendo de este ejemplo -- ¿Podría ser que la administración actual este tratando de encubrir este eclipse para prevenir más caídas económicas, o esperar que no afecte la productividad y acabe con una economía ya dañada?

Si la economía sufre más, puede ser desastroso para las próximas elecciones. Puede que el gobierno este esperando que la gente no salga, y que el encubrimiento de los medios de comunicación funcione, para que cuando sea el momento de la ocurrencia del eclipse sea demasiado tarde. ¿Podrá ser que el gobierno está tratando de eclipsar el eclipse?

¿Qué conclusiones podemos obtener del silencio, la incautación, y de las diferentes respuestas entre Chile y Argentina? ¿Porque quisiera alguien mantener a un país entero en la ignorancia, en especial cuando se trata de un evento que no sucederá de nuevo hasta el 2103?



Solar Eclipse 101

