巴厘岛丽思卡尔顿酒店的儿童特别早餐

每天提供精心制作的煎饼，以吸引孩子们的口味 煎饼大师Dwi Rahastika 特制的煎饼正在制作中 精制煎饼 感官早餐餐厅

我们深知父母有时难以劝导孩子享用早餐，因此我们提供了各类丰富有趣的活动来让我们的年轻小旅行者们了解到用美味开启崭新一天的重要性。我们在自助餐中提供一系列令孩子们兴奋无比的美味，并通过趣味互动的煎饼艺术让他们永恒难忘” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, May 31, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落在位于巴厘岛努沙杜瓦静谧原始的海滩上，其家庭式的度假酒店致力于为包括儿童在内的所有客人打造富有灵感和难忘回忆的度假体验。酒店意识到美味的早餐对于开启崭新一天的重要性，因此在 Senses 餐厅也为儿童设立了专门的美味一角，为孩子们提供包括饼干，什锦甜甜圈，香肠卷，迷你水果比萨饼和三明治等丰盛自助美味。此外，还有一个煎饼艺术现场烹饪台的亮点，在此可制作各种形状的松软煎饼；此新颖和富有想象力的早餐定会吸引所有年龄段的孩子。

厨师主管Komang Dwi Rahastika ，也被称为’煎饼艺术大厨’ ，将会引领着孩子感受一份趣味互动的体验，包括创造卡通人物，带字母和动物形状的煎饼。煎饼除了要求孩子们自我设计和在烤盘上观察饼形的变化外，还会鼓励学习烹饪自己设计的煎饼，让早餐变得更为趣味和诱人。

Komang也喜欢在业余时间画画，此煎饼艺术也正巧提供机会将他的想象力投入其中；他也声称最大的回报是看到年轻小客人享受着快乐并促使他们的愿望成真。 “我最喜欢的形状是孔雀，因为它象征着生动的想象力；此外还有微笑着的猴脸，代表着我对工作的喜爱和热情，”Komang说道。

Komang于2016年在巴厘岛丽思卡尔顿酒店完成了他的实习项目，由于其作为厨师的热情和努力，在2018年9月开启了在此的全职生涯。“我可以在巴厘岛丽思卡尔顿酒店看到学习和成长的巨大机遇，并且很高兴能够加入到淑女绅士们全职队伍的一员，“这位年轻大厨说道。

“作为一个屡获殊荣的家庭度假酒店，我们不断努力为年轻的客人缔造新颖的体验，包括我们打造的招牌丽思儿童项目，一系列的家庭活动，当然还有我们各个餐厅专为儿童设计的菜单。我们深知父母有时难以劝导孩子享用早餐，因此我们提供了各类丰富有趣的活动来让我们的年轻小旅行者们了解到用美味开启崭新一天的重要性。我们在自助餐中提供一系列令孩子们兴奋无比的美味，并通过趣味互动的煎饼艺术让他们永恒难忘，“总经理Karim Tayach说道。

在享用健康的早餐后，孩子们定会精力充沛且蠢蠢欲动来参加到丽思儿童提供的一些活动，包括水上运动，巴厘岛舞蹈，音乐课程，艺术手工艺及保护海龟。

欲了解有关巴厘岛丽思卡尔顿酒店儿童菜单和活动的更多详情，请联系rc.dpssw.ritz.kids@ritzcarlton.com或访问ritzcarltonbali.com。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间最佳巴厘岛别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn和微信账号ritzcarltonbali上关注我们



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