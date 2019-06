Eclipse parcial del sol

Para aquellos que vieron el Eclipse solar total el 21 de agosto de 2017, la espera casi termina: el siguiente Eclipse total ocurrirá en menos de un mes.

Thin wavy lines called Shadow Bands appear on plain surfaces on the ground. Shadow Bands are caused by the irregularities in the Earth's atmosphere.” — https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/total_eclipse.html

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- El reloj está marcando la próxima llegada del eclipse total de sol

Un eclipse total de sol es un evento celestial raro que ocurre una vez en aproximadamente 18 meses en cualquier lugar de la Tierra. Esta vez, el camino de la totalidad cruzará el Pacífico Sur, Chile y Argentina. Comenzará desde el oeste, cerca de la isla Pitcairn en el Pacífico Sur, tocará solo dos países de América del Sur y terminará en tierra al sur de Buenos Aires, la capital de Argentina y su ciudad más grande.

El camino de la totalidad 2019

Sobre tierra, la totalidad se observará primero en América del Sur, cerca de la ciudad de La Serena en la costa de Chile, a las 4:39 p.m. hora local, el 2 de julio. Después de cruzar los Andes, la sombra de la Luna rozará San Juan, la ciudad de Argentina. A medida que la sombra avanza hacia el este a través de la tierra, se deslizará hacia el sur de Buenos Aires y Córdoba y regresará al Océano Atlántico poco antes del atardecer, a las 5:40 p.m. hora local.

Al sur de Buenos Aires, la capital de Argentina, la totalidad será más corta que en otras provincias, con una duración aproximada de 2 minutos y 5 segundos. Aunque el eclipse total será visible desde allí, estará cerca de la puesta del sol por lo que el sol estará cerca del horizonte.

Unas pocas horas antes de la puesta del sol, la Luna bloqueará el Sol y cambiará el día a un crepúsculo misterioso. Durante la totalidad, es seguro mirar al Sol sin protección para los ojos. Sin embargo, la NASA dijo que la única forma de observar de manera segura el Sol parcialmente eclipsado o no es a través de filtros solares especiales, que vienen en lentes de eclipse o visores de mano.

Donde ver el eclipse

El primer eclipse solar total ocurrido en la Tierra desde el Gran Eclipse Americano de 2017 recibió el nombre de Gran Eclipse de América Latina. Para quienes observan el eclipse en Argentina, las provincias de San Juan, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Rioja y Buenos Aires se encuentran en el camino de la totalidad este año.

Los observadores de Eclipse pueden ver el evento desde el norte de la provincia de Mendoza en la ciudad de San José de Jachal, que se encuentra en el camino de la totalidad. La ciudad es famosa por su historia colonial, y los visitantes pueden explorar los viñedos alrededor de Mendoza y las formaciones rocosas en el parque nacional Valle de la Luna.

Para aquellos que no pueden viajar al campo para observar la totalidad, un viaje rápido a la ciudad capital de Argentina, Buenos Aires, lo acercará a la totalidad. Un poco al sur, Laguna de Monte, será perfecto para observar el eclipse. Comenzará poco antes de la puesta del sol, lo que significa que la posición del Sol en el horizonte será baja y aparecerá más grande que nunca. Sin embargo, debido a esto, los observadores de eclipses deben buscar un buen punto de observación con una elevación elevada o un horizonte claro.

2 de julio 2019 total solar eclipse Argentina gafas de Sudamérica

