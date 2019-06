Captura de imágenes del eclipse solar con la aplicación Megamovie

El hombre usando la aplicación Megamovie en su teléfono celular

Falta poco tiempo antes del próximo eclipse total después del Gran Eclipse Americano de 2017.

The Eclipse Megamovie Project will add a new dimension to our studies of the Sun’s faint outer atmosphere – the corona.” — http://eclipsemegamovie.org

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 5, 2019 /EINPresswire.com/ -- El proyecto Megamovie, creado para fotógrafos aficionados y profesionales para cargar las imágenes del eclipse, trabaja para ayudar a estudiar el Sol durante el Eclipse solar Total. El proyecto es un esfuerzo combinado de Google y la Universidad de California, Berkeley.

Miles de fotógrafos y astrónomos aficionados contribuyeron al registrar el eclipse total de sol y cargar sus fotos en la aplicación Megamovie, que también sería muy útil para documentar la trayectoria de la totalidad del eclipse solar de 2019 en el Pacífico Sur, Chile y Argentina.

La totalidad de los que vean el eclipse solar en tierra durará aproximadamente 2 minutos y 30 segundos, dependiendo de la ubicación en Argentina. Para la gente en la provincia de San Juan, la totalidad durará 2 minutos y medio, pero para los de Buenos Aires, tomará aproximadamente 2 minutos y 5 segundos. Las imágenes recopiladas y cargadas en la aplicación Megamovie podrían convertirse más tarde en una película que muestra el cruce de la sombra de la Luna a lo largo del camino de la totalidad.

Tales observaciones podrían ser sorprendentes porque incluso un avión que vuela a lo largo de la trayectoria de la totalidad solo puede capturar de 4 a 5 minutos como máximo porque la sombra de la Luna se mueve a lo largo del suelo con la velocidad de unos 2.400 kilómetros por hora.

Antes del proyecto Megamovie de 2017, las imágenes de eclipse solo se unieron con bocetos dibujados a mano, por lo que las tecnologías digitales de hoy en día pueden proporcionar un resultado realmente impresionante.

Cualquiera que tenga un teléfono inteligente podría usar la aplicación Megamovie y subir sus fotos del eclipse total de sol. Descargar la aplicación es simple, y los voluntarios también pueden tomar fotos desde dentro de la aplicación para subirlas de inmediato. Las imágenes individuales capturadas por los astrónomos irían a un archivo para estudiar el comportamiento del Sol durante el eclipse total.

Fotógrafos y astrónomos aficionados también pueden tomar imágenes del Sol durante el eclipse anular el 26 de diciembre de 2019. Durante un eclipse anular, la Luna no cubre el Sol por completo, sino que deja un anillo o un anillo brillante. La Luna durante el eclipse anular está más lejos de nuestro planeta, por lo que su tamaño aparente es más pequeño que el del Sol.

Los videos compilados usando Megamovie pueden ser útiles para propósitos científicos. El proyecto fue propuesto en 2011 por Hugh Hudson, físico solar de la UC Berkeley, y Scott McIntosh, del Observatorio de Alta Altitud del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado.

El proyecto Megamovie está dirigido a estudiar la corona solar, la débil neblina de plasma ionizado calentada a un millón de grados y disparar fuera del Sol, y su interacción con la cromosfera en su base. La corona solar se puede estudiar utilizando telescopios que bloquean el brillante disco solar, pero la cromosfera no es visible incluso en ese momento.

Es por eso que los investigadores aún buscan la respuesta a qué componente de la cromosfera genera las explosiones de plasma observadas en la corona.

Gracias a la película compilada a partir de varias imágenes, se recopila una gran cantidad de datos de millones de espectadores de eclipses. Sin embargo, los investigadores aún tienen que averiguar qué se puede aprender acerca de la interacción entre la corona y la cromosfera.

Las imágenes capturadas justo antes de que la sombra de la Luna cubra el brillante disco del Sol y justo después también pueden ser útiles para la investigación. Cuando el Sol es ligeramente visible detrás de la Luna cerca de la totalidad, produce cuentas de Baily, o puntos brillantes alrededor del borde, que pueden ayudar a los científicos a mapear la geografía de la Luna. Otro fenómeno, un efecto de anillo de diamante, producido por el último destello antes de la totalidad y el primero inmediatamente después, también puede ayudar con el mapeo lunar y estimar el tamaño del Sol. Al utilizar la aplicación, estas etapas de la totalidad se pueden capturar automáticamente, sin una preparación especial por parte del usuario.

Dado que Megamovie trata de fotografiar el eclipse solar en sus estados total y parcial, es importante mencionar con seguridad la visualización de este evento celestial. Para aquellos que observan el eclipse en Argentina desde lugares a lo largo del camino de la totalidad, que incluyen las provincias de San Juan, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Luis y Buenos Aires, es seguro ver el eclipse sin filtros solares especiales, pero Solo durante la totalidad. Antes y después de la totalidad, y durante todo el tiempo, en el caso de quienes observen el eclipse parcial fuera de la trayectoria de la totalidad, se necesitan gafas especiales para el eclipse solar o visores de mano para ver el eclipse de forma segura.

Un eclipse total de sol es una maravilla natural de importancia científica. Para aquellos que lo han visto una vez, podría ser una experiencia transformadora y de cambio de vida que los llevará a perseguir los eclipses en el futuro.

En 2024, se planea que el proyecto Megamovie vuelva a unir las imágenes para una película de eclipse impresionante.

2 de julio 2019 total solar eclipse Argentina gafas de Sudamérica

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.