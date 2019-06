Una guía para el eclipse solar total de 2019

Dibujo del sol, la luna y la tierra durante el Eclipse solar total

En 2019, los que miren al cielo tendrán tres oportunidades para observar un eclipse solar en diferentes lugares del planeta.

Once the Sun is totally eclipsed, the Sun's corona can be seen shining in all directions around the Moon. The only time the Sun's corona can be seen is during a total solar eclipse.” — Phil Newman, NASA Official

BUENO AIRES, ARGENTINA, June 3, 2019 /EINPresswire.com/ -- Cuando la sombra de la Luna aparezca brevemente para cubrir el brillante disco del Sol. Cuando la Luna cubre completamente el Sol, se produce un eclipse total de sol, uno de los eventos celestiales más espectaculares.

Cuando la Luna bloquea el 100 % del disco solar, es un eclipse total de sol, y cuando la Luna solo cubre una parte del Sol, este eclipse se denomina parcial. Y cuando la Luna pasa justo frente al Sol en el momento en que está cerca del apogeo, que es el punto en su órbita donde se encuentra más lejos de la Tierra, se produce un eclipse anular, también llamado "anillo de fuego".

Se observó un eclipse parcial desde el norte del Pacífico y el noreste de Asia del 5 al 6 de enero de 2019. Este año se producirá un eclipse solar anular sobre el sureste de Asia, India y Arabia Saudita el 26 de diciembre, pero también será visible parcialmente sobre Australia y Asia. Pero, lo más fascinante del año 2019 será el eclipse total de sol, observado en el Pacífico Sur, Chile y Argentina.

Para los ávidos buscadores de eclipses, el sitio web de la NASA proporciona información detallada sobre los próximos eclipses solares, junto con mapas detallados de las rutas de los eclipses.

El Eclipse Solar Total de 2019

Casi dos años después del Gran Eclipse Americano del 21 de agosto de 2017, el mundo experimentará la totalidad una vez más. La sombra de la Luna bloqueará completamente el Sol y hará que el día se convierta en noche, ya que su sombra de 200 kilómetros de ancho se mueve a través de la superficie de la Tierra.

El 2 de julio de 2019, el camino de la totalidad aterriza sobre el Pacífico Sur, Chile y Argentina, mientras que en otras partes de América del Sur, los espectadores podrán observar un eclipse parcial. La mayor parte del eclipse se llevará a cabo en el Pacífico, capturando solo dos países en tierra, incluyendo Argentina y Chile.

En comparación con el eclipse total de 2017, el eclipse de este año tendrá una duración mayor, con un total de 4 minutos y 33 segundos sobre el océano. Los observadores en botes y aviones pueden tener la oportunidad de atraparlo, pero para todos los que observen la totalidad en tierra, el evento durará aproximadamente 2 minutos y 30 segundos como máximo.

A las 10:24 a.m. hora local, la totalidad comenzará en el Pacífico Sur, tocando tierra en la isla de Oeno. A las 4:39 p.m. Hora local, alcanzará el barrio de La Serena, en la costa de Chile. La sombra continuará moviéndose hacia el sureste y cruzará las montañas de los Andes, hasta llegar a la provincia de San Juan en Argentina. La totalidad pasará al sur de Córdoba y Buenos Aires en Argentina y regresará al Atlántico justo antes del atardecer a las 5:40 p.m. hora local.

Si te pierdes el Eclipse Total

Para aquellos que se pierdan el evento el 2 de julio de 2019, pero aún quieran ver un eclipse solar, el "anillo de fuego", o eclipse anular, tendrá lugar el 26 de diciembre de este año y será visible en las Filipinas, Guam, India y Arabia Saudita, con partes de Asia y Australia que captan un eclipse solar parcial.

A diferencia del eclipse total, la sombra de la Luna no bloqueará el sol por completo, ya que el eclipse ocurre varios días después de que la Luna alcance su distancia más alejada de nuestro planeta o apogeo, por lo que su tamaño aparente será más pequeño que el del Sol.

Seguridad de visualización

Mirar directamente al Sol en cualquier momento, a excepción de la duración de la totalidad, no es seguro sin la protección ocular adecuada. Para observar el Sol de forma segura durante un eclipse parcial de antes y después de la totalidad, se deben usar gafas especiales o visores de mano, ya que las gafas de sol normales no son lo suficientemente oscuras para proteger los ojos.

Para aquellos que quieren fotografiar el eclipse total, los filtros solares especiales están disponibles para su seguridad. Una simple foto de gran angular capturaría el eclipse, incluso si está utilizando su teléfono inteligente y no una cámara profesional.

