缔造令人难忘的俱乐部酒廊体验

巴厘丽思卡尔顿酒店的俱乐部礼宾Norma Budiarti 丽思卡尔顿俱乐部的休闲私人游泳池 Norma酒店欢迎客人前往丽思卡尔顿俱乐部 巴厘岛丽思卡尔顿酒店舒适的俱乐部酒廊 俱乐部酒廊每日供应美食

俱乐部酒廊团队在Norma Budiarti女士专业的激励下不断获取全新卓越的高度，巴厘岛丽思卡尔顿酒店引以为名的“淑女绅士们为淑女绅士们服务“座右铭在酒廊俱乐部中完美诠释” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, May 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- 丽思卡尔顿酒店俱乐部酒廊的设计旨在通过一流的设施，美食和精湛的服务来挑逗客人的感官，从而感受全新豪华的入住体验。俱乐部酒廊经理Norma Budiarti女士监督日常操作运营，并致力于为来自世界各地的客人缔造绝对难忘的度假体验。

丽思卡尔顿酒店俱乐部的客人可在时尚的俱乐部酒廊享受高端的个性化服务；俱乐部酒廊地处度假酒店的中央区，是一处绝的静谧之所，其设有被鸡蛋花所环绕的私人泳池。Norma女士解释说道，“作为俱乐部酒廊的经理其最终的目标是让客人体验到“家外之家”的愉悦和舒适，并留下终生难忘的回忆。”通过Norma女士对俱乐部酒廊淑女绅士般的精英服务团队的直接监督和培训，来确保度假酒店俱乐部从美食餐饮,精彩纷呈的文化活动到专业的礼宾服务各个层面“黄金标准”的质量和服务；并且她还扮演着包括推测客人的需求，并超越客人的期望值来达到全方位的满足等角色。

“自从我在旅游学校求学以来，我的理想就是在世界上最佳酒店之一中取得一席带领之地，并通过高端的服务来取得客人和员工的最佳满意度，”Norma女士说道。她到梦想终于在巴厘岛丽思卡尔顿酒店工作中实现，并且由于她的优雅，态度，强大的领导能力和专业素质吸引了大量回头的客人，在众多的客人评论中不断得到认可。 “这些成绩也激励着我的团队和我来为更多的客人带来愉悦。”Norma说道。

作为俱乐部酒廊经理，Norma确保俱乐部从最热忱的欢迎到最美好的告别，以及介于两段之间每一时刻的每一个层面均是天一无缝；其中包括每日五次免费餐饮服务，个人需求的俱乐部礼宾服务，每日巴厘文化活动，商务服务及个性化的入住和退房体验。

“俱乐部酒廊团队在Norma Budiarti女士专业的激励下不断获取全新卓越的高度，巴厘岛丽思卡尔顿酒店引以为名的“淑女绅士们为淑女绅士们服务“座右铭在酒廊俱乐部中完美诠释。丽思卡尔顿俱乐部酒廊不仅仅是一个俱乐部，更是一种体验的品味，旨在提升客人感受的同时，来缔造持续一生的记忆，”总经理Karim Tayach说道。

关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间最佳巴厘岛别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn和微信账号ritzcarltonbali上关注我们。

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