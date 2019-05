Observando el extraño Eclipse Solar Total

Gran multitud observando el Eclipse solar total

On July 2, 2019, millions of people across Argentina and Chile will witness a total and partial solar eclipse.

No use gafas de sol, filtros Polaroid, vidrio ahumado, película a color expuesta, película de rayos X o filtros de densidad neutra fotográfica.” — Deborah Byrd, Astronomy Essentials

BUENO AIRES, ARGENTINA, May 31, 2019 /EINPresswire.com/ -- La totalidad será visible en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, San Juan, Santa Fe y La Rioja. En el norte de Argentina, los espectadores podrán ver el 75% de obstrucción del Sol, y aproximadamente el 50% será visible en las partes más al sur del condado.

Para experimentar un evento tan extraño de manera segura, todos en todo el país, tanto dentro como fuera de la ruta de la totalidad, deberán comprar gafas de eclipse solar especialmente diseñadas o visores portátiles. Los fabricantes de óptica especializada en todo el país lanzan filtros solares para ayudar a las personas a prepararse para esta oportunidad de su vida.

Con el eclipse total de sol en Argentina a solo un mes, todos deben comenzar a planificar para verlo ahora. Es importante planificar dónde estará el 2 de julio de 2019, dependiendo de si desea presenciar el eclipse total o parcial de sol. Por otra parte, la preparación de gafas de eclipse solar es otra parte de la tarea.

Sus anteojos de eclipse solar o sus visores deben contar con la certificación ISO para protegerse de la luz infrarroja y ultravioleta dañina del sol. Debido a que las gafas especiales para eclipses y los visores de mano son aproximadamente 1.000 veces más oscuros que las gafas de sol normales, ofrecen la forma más segura de ver el eclipse parcial.

Durante aproximadamente tres minutos, el 2 de julio de 2019, las personas en toda Argentina detendrán sus tareas y mirarán al cielo para presenciar el eclipse total de sol. Esta es una oportunidad para que las organizaciones participen en el evento y suministren las gafas y los visores. Las gafas de eclipse solar hechas a medida se pueden usar para promocionar una marca, utilizando el logotipo de la empresa y los esquemas de color.

A medida que se acerca la fecha del eclipse, el costo de las gafas de eclipse solar tiende a aumentar o incluso peor; los suministros se agotan por completo. Para evitar que esto arruine este evento espectacular para usted y su familia, asegúrese de obtener sus lentes solares antes de tiempo. En la semana anterior al eclipse, el precio de las gafas se duplicará o incluso aumentará hasta cuatro veces. Prepárese y no se quede afuera. Para evitar el aumento de precio, obtenga sus lentes de eclipse solar ahora.

2 de julio 2019 total solar eclipse Argentina gafas de Sudamérica

