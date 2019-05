Eclipse Solar Total en el Pacífico Sur, Argentina y Chile el 2 de julio de 2019

Camino del Eclipse solar total en Chile y Argentina

Después del Gran Eclipse Americano presenciado el 21 de agosto de 2017,el próximo eclipse solar total será visible desde Chile y Argentina el 2 de julio de 2019

Wherever you go, you’ll need to protect your eyes during certain parts of the eclipse. Look for solar eclipse glasses which comply with the ISO 12312-2 international safety standard.” — Valerie Stimac, National Geographic

BUENO AIRES, ARGENTINA, May 27, 2019 /EINPresswire.com/ -- La sombra de la Luna tocará la Tierra por primera vez al amanecer en el Pacífico Sur, sur y este de Polinesia de nueva zelanda. El camino de la totalidad en el Pacífico Sur solo toca una isla deshabitada de Oeno.

Dado que el eclipse solar total ocurre durante el invierno austral, se pronostica que las temperaturas serán moderadas, con cielos despejados a gran altura y poca humedad. Estas predicciones ayudarán a los cazadores de eclipses que planean su viaje a Argentina para observar el eclipse solar.

El foco de los cazadores de eclipses en 2019 será Argentina, con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis, La Rioja y Santa Fe ubicadas en el camino de la totalidad. Debido a la llegada a la tierra cerca del final de la ruta de la totalidad, aquellos que vean el eclipse en Argentina lo experimentarán cerca de la puesta del sol, unos minutos después de las 4 p.m. hora local en el sur, aproximadamente a las 5:39 p.m. en San Juan, y alrededor de las 5:42 p.m. en la provincia de Buenos Aires.

El eclipse solar total es más largo en el mar, con la fase de totalidad alcanzando un máximo de 4 minutos y 33 segundos. La duración más larga de la totalidad en tierra se verá al norte de la provincia de San Juan, alcanzando 2 minutos y 30 segundos. Los de la provincia de Buenos Aires experimentarán 2 minutos y 5 segundos de totalidad.

Un hecho interesante es que el eclipse total de sol del 2 de julio de 2019 finalizará al atardecer en el sur de Buenos Aires. Los argentinos que viven allí o visitan la zona podrán presenciar el eclipse si se cumplen algunas condiciones: clima despejado, un sitio de observación elevado y un horizonte libre de obstáculos. Si todas estas condiciones se alinean, los espectadores se encontrarán con una vista inolvidable.

Viendo el eclipse solar en Argentina

La mayoría de los cazadores de eclipses en Argentina están eligiendo sitios terrestres alrededor de San Juan, La Rioja, San Luis y Mendoza. Una mayor elevación en estas áreas hace que sea más probable que los espectadores alcancen cielos despejados. Los espectadores que eligen las opciones terrestres en el lado este de los Andes obtienen una rara oportunidad de crear una composición fotografica en la que el eclipse se enmarcará sobre las montañas.

2 de julio 2019 total solar eclipse Argentina gafas de Sudamérica

