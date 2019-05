Estudiando la luna durante el eclipse solar total

Sol Luna tierra postulando para Eclipse total

La emoción sobre del eclipse solar total gira principalmente alrededor del sol. Sin embargo, la Luna también juega un papel importante durante este evento.

El total de eclipses solares ocurren cuando la luna nueva se produce entre el sol y la tierra y arroja la parte más oscura de su sombra, la Umbra, en la tierra. Un eclipse solar completo,...” — timeanddate.com

BUENO AIRES, ARGENTINA, May 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- Ver el eclipse total es sobre el Sol, la Luna y la Tierra. Unicamente es posible cuando la Luna y el Sol están en una alineación única en el cielo.

El eclipse total implica que la Luna oculte completamente la cara del Sol durante varios minutos. Esto ofrece a los espectadores e investigadores la oportunidad de ver el halo blanco de la corona o la atmósfera exterior. El Sol y la Luna están casi perfectamente alineados durante el eclipse total, y el tamaño aparente del Sol coincide con el tamaño aparente de la Luna.

Un eclipse total de sol es un evento que ocurre una vez cada 18 meses en diferentes lugares del planeta. Sin embargo, es mucho menos frecuente que el eclipse se produzca en el mismo lugar.

El 2 de julio de 2019, el eclipse solar total y parcial será visible en Argentina. El camino de la totalidad recorrerá las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan. Las personas en San Juan, Río Cuarto, Dolores, Villa Dolores, Merlo y Lujan podrán experimentar el eclipse total de sol.

A lo largo del camino de la totalidad, la sombra interior oscura de la Luna, conocida como la umbra, viajará a una velocidad de aproximadamente 3,000 millas por hora. La umbra aparece en los mapas de eclipse como un óvalo oscuro o un círculo a través del paisaje. Sin embargo, las visualizaciones más recientes lo revelan como un polígono irregular con bordes curvos, cuya forma cambia a medida que el umbra se mueve a través de la ruta de la totalidad.

Las visualizaciones recientes son más precisas al representar la umbra porque explican el impacto de la elevación en diferentes lugares del planeta y la forma en que la luz del Sol se filtra a través de los valles a lo largo del borde de la Luna.

Este nivel de detalle se puede lograr combinando el mapeo 3D de la superficie de la Luna, realizado por el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, y la información sobre la elevación de la Tierra obtenida de varios conjuntos de datos.

El mapeo del terreno de la Luna realizado por el LRO permite predecir la aparición de las Bolas de Baily, los destellos de luz brillantes o el efecto de anillo de diamante. Estos aparecen a lo largo de los bordes del disco justo antes y justo después de la totalidad y son el resultado de la luz solar que se filtra a través de los valles a lo largo del borde de la Luna.

La Luna está retrocediendo lentamente de la Tierra, y se está alejando 4 centímetros más que el año anterior. Una vez que la Luna alcance una distancia suficiente, su tamaño aparente no será suficiente para cubrir completamente al Sol. Como resultado, en un futuro lejano, no habrá un evento como el eclipse total de sol.

Se cree que la frecuencia y el número de eclipses solares totales continuarán disminuyendo. Por última vez, el eclipse solar ocurrirá en unos 600 millones de años a partir de ahora.

Prepárate para el Eclipse solar total con la protección adecuada para tus ojos. Utilice siempre gafas solares certificadas con ISO.

