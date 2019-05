Es hora de prepararse para el eclipse solar total de julio de 2019

Camino de totalidad en Argentina y Chile Las mujeres que llevan gafas de Eclipse solar Las personas que observan el Eclipse solar total

El 2 de julio de 2019, la sombra de la luna cubrirá el sol a lo largo de una línea estrecha. Se extenderá desde la costa de Chile hasta el sur de Buenos Aires.

BUENO AIRES, ARGENTINA, May 6, 2019 / EINPresswire.com / -- El evento promete ser fascinante. Millones de espectadores viajaron para presenciar el anterior eclipse total el 21 de agosto de 2017, y muchos de ellos estaban ansiosos por el próximo. Un eclipse solar total ocurre una vez cada 18 meses, y el más cercano esta a solo dos meses.El próximo eclipse solar total ocurrirá el 2 de julio de 2019, en todo el Pacífico Sur, Chile y Argentina.Su camino comienza en el Pacífico Sur y termina en tierra, al sur de Buenos Aires, y se espera que sea visto por 20 millones de personas, sin incluir al turismo local e internacional.En comparación con el eclipse solar de 2017, la fase de totalidad del eclipse de 2019 será 70% más largo sobre el océano. Esta diferencia sucede porque la Luna no siempre permanece a la misma distancia de la Tierra, y la Tierra no permanece a la misma distancia del sol.La distancia entre la Tierra y el Sol varía en un 3%, mientras que la distancia entre La luna y la tierra varían en un 12%. Debido a eso, la longitud de la totalidad del eclipse varía; mientras fue de 2 minutos y 40 segundos en 2017, se prevé que sea más largo en 2019.La duración máxima de la fase de totalidad, 4 minutos y 33 segundos, se producirá sobre el océano, 665 millas al norte de Isla de Pascua. Algunas personas incluso pueden viajar allí para experimentar La totalidad, pero la mayoría de los espectadores lo presenciarán desde tierra firme en la Argentina.VIENDO EL ECLIPSE SOLAR EN ARGENTINADespués de que el camino de la totalidad abandona Chile, se traslada a Argentina, donde se encuentra el último tramo del eclipse. Debido a que el camino de la totalidad para entonces llega a su punto final, la duración máxima de la totalidad también continúa disminuyendo moviéndose hacia el sureste.El primer lugar al que los cazadores de eclipses pueden acudir para observar el eclipse es Bella Vista.Este lugar se encuentra a 20 millas de la ciudad de Rodeo y 50 millas de San José de Jachal. Allí, la totalidad durará 2 minutos y 30 segundos.El sol en esas ubicaciones están a 11 ° de altura en el eclipse medio y ver el eclipse desde allí da una buena visibilidad. Otra opción para los espectadores es San Juan, a unos 160 kilómetros de Bella Vista.Al adentrarse más en la tierra, Río Cuarto ofrece 1 minuto y 55 segundos de totalidad. Y, conduciendo hacia el norte, los espectadores pueden obtener 20 segundos más de la totalidad, pero el Sol solo estará a 6.3 ° sobre el horizonte en medio del eclipse.Debido a que el eclipse termina en Buenos Aires, la totalidad es corta – unos 50 segundosen las afueras del suroeste. Pero, otro problema es que el Sol se encuentra en 1 ° por encima delHorizonte, lo que podría hacer problemático para los espectadores ver el eclipse.Cuando se trata del clima durante la totalidad , los científicos predicen que los cazadores de eclipses tendrán las mejores vistas a lo largo de las laderas orientales de los Andes. Los datos obtenidos con el nivel del suelo y las mediciones satelitales señalan a Bella Vista e Iglesia como excelente ubicacion gracias a la cantidad de nubes más baja en promedio a lo largo del camino.La mínima cubierta de nubes se observará en este lugar, aproximadamente el 28%, luego subirá en San José de Jachal y subirá hasta el 43% en Río Cuarto.Bella Vista, Rodeo e Iglesia se encuentran en un valle tectónico, profundo y estrecho. La geografía y el clima se pueden comparar con el Death Valley en California, EE. UU.Son los lugares más soleados y secos de la Argentina. Aquellos que planean observar el eclipse de una de esas ubicaciones debe asegurarse de que el Sol no esté cubierto por las montañas.CONSEJOS ÚTILES PARA VER EL ECLIPSEQuizás lo más importante que debes recordar sobre el eclipse total de sol se refiere a la seguridad. Es seguro mirar el Sol directamente solo durante la fase de totalidad. Las personas que observan el eclipse parcial fuera del camino de la totalidad o durante el tiempo anterior y posterior a la totalidad deben usar filtros solares especiales . Incluso cuando estás observando un Eclipse al 99%, el 1% restante de la luz sigue siendo demasiado brillante y puede causar quemaduras en la retina.Para aquellos que quieran fotografiar el eclipse solar, es importante colocar energía solar especial.Deben poner filtros en el equipo y solo removerlos durante la fase de totalidad para evitar lesiones. Cambiando la exposición varias veces, una vez que la sombra de la Luna oculta el Sol, puedes lograr una variedad de imágenes increibles. Una forma de practicar las exposiciones ante el eclipse solar es fotografiando la Luna Llena, ya que tiene el mismo brillo que la corona del Sol.Para más información, por favor visite nuestro sitio web https: EducacionEclipse.org ###

