Cómo prepararse para el Gran Eclipse Total de América Latina en 2019

Dentro de dos meses, el 2 de julio de 2019, millones de personas en Argentina y Chile serán testigos del eclipse total de sol.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

BUENO AIRES, ARGENTINA, May 3, 2019 / EINPresswire.com / -- Un eclipse total de sol es un evento que ocurre cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra. Cada 18 meses, se produce un eclipse total en algún lugar del mundo, pero pueden pasar muchos años antes de que el eclipse pueda ocurrir en el mismo lugar. El último eclipse total de sol fue visible en los Estados Unidos el 21 de agosto de 2017.El Camino de la Totalidad cruza seis provincias ArgentinasA diferencia de los eclipses lunares, que son visibles desde todo el hemisferio de la Tierra, la sombra de la Luna traza un camino estrecho, llamado totalidad. Este año, el camino de la totalidad cruzaráseis provincias en Argentina, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fé, San Juan yMendoza. Las ciudades por las que pasará incluyen San Juan, Río Cuarto, Dolores, Villa Dolores, Merlo y Luján, pero parcialmente será visible en un área mucho más grande, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires.Los investigadores explican el eclipse solar total en relación con los tamaños del Sol y la Luna y su distancia de nuestro planeta. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero la Luna se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra. Debido a esta coincidencia, la Luna parece lo suficientemente grande como para cubrir el Sol por completo durante el eclipse total de sol. Dado que la Luna se mueve a lo largo de su órbita con una velocidad de 2,300 millas por hora, cruzará el Sol completamente en 3 horas y 15 minutos.La totalidad no es siempre tan corta. Su duración máxima puede alcanzar los 7 minutos y 30 segundos. En 1991, el eclipse solar total duró 6 minutos y 53 segundos. Además, en 2009, el eclipse solar del 22 de julio duró 6 minutos y 39 segundos. Este último ha marcado la totalidad más larga en el siglo XXI.Después del eclipse solar total de este año, el próximo sucederá el 14 de diciembre de 2020, y se verá de nuevo en Argentina y Chile, pero más al sur que el camino del eclipse de 2019. Es raro que durante dos años seguidos el solar Eclipse sea visible desde los mismos países.Cómo prepararse para el día de EclipseLas personas que ya han presenciado un eclipse solar total admitirán que fue el evento celestial más dramático de su vida. Durante la fase de totalidad, cuando la Luna cubre completamente el brillante disco del Sol, el cielo se vuelve muy oscuro, haciendo que las estrellas y planetas más brillantes sean claramente visibles. La temperatura se vuelve notablemente más baja, las aves regresan a sus nidos y los animales se tranquilizan mientras dura la totalidad. La Tierra se queda quieta.Sin embargo, en el cielo, se desarrolla una escena diferente. Donde el Sol estuvo solo momentos antes, descansa la corona, una corona circular de luz blanca y la tenue atmósfera del Sol. La corona no es como el aire que rodea nuestro planeta; se compone de gases ionizados que alcanzan temperaturas de más de 1,000,000 ° Celsius, o 2,000,000 ° Fahrenheit. Debido a que la corona es aproximadamente una millonésima parte del brillo del Sol, solo se nota durante un eclipse total.El campo magnético del Sol da forma a largas corrientes de la corona, debido a sus gases altamente ionizados. La corona adquiere una apariencia redondeada cuando el Sol se acerca a su máximo en el ciclo de actividad de 11 años. Aparte de la corona, durante la totalidad de la fase se hacen visibles las prominencias. Esos son los pilares de gas caliente de color carmesí que se elevan desde la fotosfera a la corona inferior.Los astrónomos profesionales se están preparando para estudiar la corona del Sol durante el eclipse solar en julio. Sin embargo, los espectadores aficionados pueden observar el eclipse solar parcial en diferentes partes de Argentina sin tener que viajar largas distancias para llegar al camino de la totalidad.



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.