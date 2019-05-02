在巴厘岛结婚的五大理由

雄伟的教堂 海滩婚礼 感官草坪 优雅的宴会厅 让你的梦想婚礼成真

有些人梦想在日落时分在海滩上赤脚交换誓言，有些则想在精心布置的精美教堂中，或在容纳多达200位宾客的优雅宴会接待厅和多达700位的悬崖草坪进行。无论您追寻任何形式的梦想婚礼，在巴厘岛都可将其变为现实” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, May 2, 2019 /EINPresswire.com/ -- 对于那些梦想在热带天堂进行曼妙婚庆的新人来说，巴厘岛以其热带棕榈树环绕的海滩，令人惊赞的场所，最高服务标准和魅力文化成为首选之地。巴厘岛丽思卡尔顿酒店奢华的海滨度假酒店和著名的婚礼场地，为每对夫妇在此众神之岛上进行大婚列出了5大理由。

希望结合现代风格和魅力的热带式婚礼的客人可选带有室内空调的婚庆教堂，其享有惊赞的海洋全景和一往无遗的海岸背景。巴厘岛丽思卡尔顿酒店Majestic教堂矗立于一片令人眼花缭乱的白沙滩上，其玻璃窗可透看闪光发亮的蓝宝石海景。此教堂也可用作接待多达40人温馨的烛光接待处。

努沙杜瓦风景如画的白沙滩吸引了那些渴望亲近轻柔海风的海滩婚礼。无论是举办私人赤足婚庆还是亲朋好友的亲密欢快之聚，日出或日落时分的海滩婚礼都是您理想的选择。巴厘岛丽思卡尔顿酒店的白沙滩为您憧憬中的婚庆提供梦幻般的氛围，并为婚礼大拍缔造田园诗般的背景。

巴厘岛以其美丽的花园闻名于世，其修剪整齐的草坪在茂密的热带植物和棕榈树中完美呈现。巴厘岛丽思卡尔顿酒店提供各处迷人的花园式场所，包括可作为接待场所和大型灵性婚礼派对的悬崖草坪和Senses草坪。选择悬崖顶层别墅或天极别墅婚庆的客人可享受绝对的隐私和极致的奢华，同时如需一场盛大的婚宴，优雅的宴会厅也是一处理想的选择。

巴厘岛充满魅力的文化将异国情调的岛屿生活与印度教的精彩庆典融为一体。巴厘岛的婚礼经常采用巴厘岛传统的风情和充满活力的仪式，来打造永恒难忘的庆典回忆和令人玄幻的婚庆大拍。丽思卡尔顿酒店婚礼套餐包括身着传统巴厘岛服饰的鲜花女童和手携白色遮阳伞的男童伴着新娘步入殿堂。客人还可从传统舞蹈表演和装饰到巴厘岛美食来进行个性化的婚礼定制和招待，更进一步体现岛屿文化的精髓。

一场婚礼的完美与否关键取决于有效的承办方；巴厘岛作为主要的婚礼目的地是拥有一批极具专业的婚礼活动策划方。巴厘岛丽思卡尔顿酒店也意识到拥有一批经验丰富的婚庆活动专家所发挥的作用；他们也乐意与新婚夫妇合作来策划一场量身定制的永恒婚礼，谱写下一份美好的回忆。

“有些人梦想在日落时分在海滩上赤脚交换誓言，有些则想在精心布置的精美教堂中，或在容纳多达200位宾客的优雅宴会接待厅和多达700位的悬崖草坪进行。无论您追寻任何形式的梦想婚礼，在巴厘岛都可将其变为现实。”巴厘岛丽思卡尔顿酒店总经理Karim Tayach说道。

欲了解更多信息或预订您的梦想婚礼，请联系rcswgccs@ritzcarlton.com，致电+62 361 849 8988或访问我们的网站www.ritzcarltonbali.com。



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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的巴厘岛最佳别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn，ritzcarltonbali上关注我们。



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