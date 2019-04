巴厘岛丽思卡尔顿酒店的社区足迹 - 回馈社会

鞋子到学校计划 参观老人院 参观孤儿院 海滩清洁活动 幼儿园升级计划

无论是为孤儿院筹集资金,为弱势青年人提供实习机会,还是保护计划,我们都希望这些每一项的举措,用我们不间断的支持对当地社区赋予积极的影响,从而从真正意义上做出彻底的改变” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 22, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店以其为酒店客人和当地社区提供典范的服务而闻名。酒店倡导了一系列标志性的项目活动致力于社会上的“回馈”,如教育方面的资金筹集和保护海龟,对巴厘岛努沙杜瓦社区做出了积极的影响。除此之外,酒店深受社区足迹,品牌环境和社会责任的启发,也致力于儿童福祉,扶贫和环境方面的项目。

“无论是为孤儿院筹集资金,为弱势青年人提供实习机会,还是保护计划,我们都希望这些每一项的举措,用我们不间断的支持对当地社区赋予积极的影响,从而从真正意义上做出彻底的改变,“总经理Karim Tayach说道。



许多努力都是由度假酒店淑女绅士们自发组织,并将时间自愿投入到为自然灾害的受难者募集资金,并定期拜访Wana Seraya老年基金会来举办一些活动,为他们送来乐趣。

员工倡导的其它活动还包括花费超过2600万印尼盾的资金帮Giri Sawangan幼儿园的基础设施进行翻新和装修,为孩子们提供更舒适的学习环境。度假酒店的淑女绅士们每周都会访问Hati Mama 孤儿院并进行英语授课及分享酒店行业内的知识和经验,来激发和鼓励孩子们展望更美好的未来。同时,酒店与Oetie Hermawan基金会合作“为成功而服务”的项目,为高年级的弱势青年提供实习机会。在这些被招聘为为全职员工的年轻人中,都是度假酒店工作表现最佳的一些员工。

在环保方面,巴厘岛丽思卡尔顿酒店志愿者们也保持海滩寺庙的清洁和绿色,来维持当地的环境;为了支持全岛禁止使用一次性塑料袋,度假酒店也推出了可重复使用的布袋供员工和客人使用。



度假酒店的客人还有机会通过一系列“特色直接的体验”与当地社区紧密联系,以个人名义或在公司会议期间作为团队建设活动来进行参与。客人也可通过“学校捐鞋”项目向圆满学业上遭受贫困威胁的学生进行资助。该项目已成功向巴厘岛不同学校的学生捐赠了160多双鞋。此外,客人们还可参与淑女绅士们一起种植对沿海环境至关重要的红树林,也可加入到海龟释放活动中。每年5月至9月期间,野生海龟在度假酒店的原态白沙滩上产卵,但是孵化的龟蛋会面临着众多的捕食者;因此度假酒店致力于保护这些小生物直至它们有足够的能力勇敢地回归印度洋水域。海龟释放活动让人们有机会了解保护当地环境的重要性,也特别受到度假酒店小小客人的喜爱。那就积极参与到拯救海龟生命的活动,并让此经历成为一段永恒难忘的记忆。

如需了解有关巴厘丽思卡尔顿酒店社区足迹的更多信息,请联系okta.viandra@ritzcarlton.com,致电+(62)361 849 8988或网上参阅http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/hotel-overview/community-footprints



# # #

关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿,拥有戏剧化的悬崖景观;奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的巴厘岛最佳别墅,尽显现代巴厘岛式的奢华,并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部(Ritz-Carlton Club®),其还拥有六个时尚的餐饮场所;一个放纵,带异国情调,并受海洋风情激发的水疗中心;以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼,其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地,豪华的会议空间,以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作,娱乐还是寻求浪漫,巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook,Instagram,Twitter,Youtube,LinkedIn,ritzcarltonbali上关注我们。



关于丽思卡尔顿酒店集团

位于马里兰州Chevy Chase的丽思卡尔顿酒店隶属万豪国际旗下,目前在30个国家和地区经营近100多家酒店和45多处住宅物业。欲了解更多信息或预订,请访问公司网站www.ritzcarlton.com,获取最新的公司更新情况,或访问news.ritzcarlton.com并加入在线对话,及可使用#RCMemories并在Facebook,Twitter和Instagram上关注我们。丽思卡尔顿酒店公司L.L.C是万豪国际集团(纳斯达克股票代码:MAR)的全资子公司。丽思卡尔顿酒店很荣幸能够加入到取代万豪礼赏®,丽思卡尔顿礼赏®和喜达屋优先顾客(SPG)的最新万豪常旅客计划- 万豪旅享家。此计划为会员提供非凡的全球品牌组合,时刻体验无与伦比尊享及优惠,包括获得免费酒店住宿和精英身份认可的住宿积分。如需免费注册或获取有关此计划的更多信息,请访问MarriottBonvoy.marriott.com。



巴厘岛最佳奢华别墅

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.