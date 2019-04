இந்தியாவில் தமிழர்கள் வாக்களிக்கும் முன் சோனியாவின் காங்கிரஸால் நடத்தப்பட்ட தமிழ் இனப்படுகொலையை நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.

தமிழ்ப் படுகொலையை சித்தரிக்கும் படம் இந்தியாவின் சோனியா மற்றும் ராஜபக்ஷ

NEW YORK, NEW YORK, USA, April 15, 2019 /EINPresswire.com/ -- இந்தியாவில் தமிழர்கள் வாக்களிக்கும் முன் சோனியாவின் காங்கிரஸால் நடத்தப்பட்ட தமிழ் இனப்படுகொலையை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

இந்தியத் தேர்தலுக்கான முன்னதாக, டிரம்ப்பிக்கான தமிழர்களின் பேச்சாளர் இந்தியாவில் தமிழ் மக்களுக்கு குறிப்பாக தமிழகத்தில், தமிழ் மக்களுக்கு சார்பாக பின்வரும் செய்தியை தெரிவிக்கின்றனர்:

சோனியாவின் காங்கிரஸ், ஸ்ரீலங்கா இனப் போரின்போது, ​​தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான யுத்தத்தை வெல்வதற்கு சிங்கள மக்களுக்கு உதவுவதில் பிரதான பங்களிப்பு செய்ததோடு சிங்கள மக்களால் 145,000 க்கும் அதிகமான தமிழர்களை படுகொலை செய்ய உதவியது.

சோனியாவின் இந்தியா சிங்கள மக்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கி, இனப்பிரச்சினையை வளர்த்தெடுப்பதற்கும் சாத்தியமான அரசியல் தீர்வை நாசப்படுத்துவதற்கும் உதவினார். ஸ்ரீலங்காவின் ராஜபக்ஷ பல தடவை கூறியிருக்கின்றார் சோனியா மனப்பூர்வமான தமிழின கொலைகளுக்கு

ஆதரவு கொடுத்தார் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

போரின் போது, ​​இந்தியர்களின் 2009 தேர்தலுக்கு முன்னர் சோனியா காந்தி சென்னைக்கு வந்தார், இலங்கை அரசியலமைப்பிற்கு 13 வது திருத்தத்தின் பிளஸ் அரசியல் தீர்வுக்கு உத்தரவாதம் அளித்தார். இது ஒரு பொய்யாகும். அரசியல் தியேட்டரில் போருக்குப் பின் எதுவும் செய்ய இல்லை. யுத்தம் முடிவடைந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் காங்கிரஸ் கட்சி அதிகாரத்தில் இருந்ததோடு திரு. ராஜபக்ஷவுடன் இனவாத சிங்கள பௌத்தர்களிடமிருந்து தமிழர்களைப் பாதுகாக்கும் ஒரு அரசியல் தீர்வு பற்றி கலந்துரையாடவில்லை.

145,000 க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் இந்தியாவில் இருந்து வெறும் 12 மைல்களுக்கு அப்பால் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். தமிழ் மக்களை படுகொலை காங்கிரஸ் கட்சி மகிழ்ச்சி அடைந்தது. தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் இராணுவ வலிமை தமிழ் மக்களின் பலம். ஆனால் இந்தியா எங்கள் வலிமையை அழிக்கவும், தமிழர்களை பலவீனப்படுத்தவும் சதி செய்தது .



மகாபாரதப் போரில் சகுனியை போல சோனியாவும் நடித்தார்; குருக்ஷேத்ரா போருக்கு பின்னால் உந்துசக்திகளில் ஒன்று சகுனியாகும். சிங்கள ஆட்சியின் கீழ் துன்பப்பட்ட தமிழர்களுக்கு எதிராக இலங்கைக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான காரணத்தை சோனியா வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்தவில்லை. மாறாக, ஈழப் போர் / இலங்கை இனப் போரில் அவர் ஒரு சகுனியின் பாத்திரத்தை வகித்தார்.

தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவின் மற்ற பகுதிகளிலுள்ள தமிழர்கள் சோனியாவின் காங்கிரஸ் கட்சி சதி மற்றும் தமிழர்களின் அழிவில் அதன் உடந்தையாக இருப்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

தேர்தலுக்கு செல்வதற்கு முன்னர், தமிழர்கள் மீதான சோனியாவின் யுத்தத்திற்குப் பின்னர் ஈழத்தில் தமிழ் ஈழத்தில் உள்ள துன்பங்களைப் பாருங்கள்:

1. வடகிழக்கில் சிங்கள ஆதிக்கத்தில் இருந்து தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சிங்களவர்கள் தமிழ் மக்களின் பொருளாதாரத்தை மூழ்கடித்து வருகின்றனர். தமிழர்கள் தப்பிப்பிழைக்க சிங்கள இராணுவத்துக்கு கீழ் தமிழ்ப் நிலப்பகுதியில் வேலை செய்ய வேண்டும். தமிழ் கலாச்சாரம், மதம் மற்றும் மொழி அழிவின் விளிம்பில் உள்ளன.

2. சிங்களவர்கள் பல இடங்களில் பௌத்த அடையாளங்களை நிறுவியுள்ளனர். இது வடகிழக்கு இந்து கோவில்களையும் தமிழ் ஆலயங்களையும் அழித்ததன் மூலம். இதை யாரும் நிறுத்த முடியாது. ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் எந்த அரசாங்க நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராகவும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் தமிழர்களை அச்சுறுத்துவதற்கு இராணுவ அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறது.

3. வடகிழக்கில் உள்ள இராணுவம் அபாயகரமான போதை மருந்துகளை வழங்குவதன் மூலம் அல்லது போதைப்பொருள் விற்பனையாளர்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் தமிழர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு வன்முறை பிரச்சாரத்தை முன்னெடுக்கின்றது. இது எங்கள் தமிழ் சிறுவர்களையும் பெண்களையும் மற்றும் தமிழ் மக்களின் எதிர்காலத்தையும் அழிக்கின்றது. இலங்கை இராணுவம் தமிழ் பெண்களையும், ஆண்களையும் பாலியல் அடிமைகளாக தங்கள் முகாம்களில் வைத்திருக்கிறது. இது ஒரு இனத்தின் இனப்படுகொலை மற்றும் அழிவின் ஒரு பகுதியாகும்.

தி.மு.க. சோனியாவின் ஆட்சியை அதிகாரத்தில் வைத்திருப்பதர்ற்கு உதவியதை தமிழர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். தி.மு.க.வின் ஊழல் காரணமாக சோனியாவின் அரசாங்கத்தை கவிழ்க்க முடியவில்லை. இலங்கையில் இனப்படுகொலைகளை நிறுத்துவதில் அக்கறை கொள்ளவில்லை.

வாக்குச் சாவடியில் தங்கள் அதிகாரத்தைக் காட்ட இந்தியாவில் உள்ள எங்கள் அன்பான தமிழர்களை நாம் ஊக்குவிக்கிறோம். இலங்கையில் தமிழர்கள் ஏதேனும் இந்தியக் கட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றால், இந்தியக் கட்சி வாக்குச் சாவடிகளில் அதற்கு கணிசமான செலவு செலுத்த வேண்டும்.

நன்றி

ரம்புக்கான தமிழர் அமைப்பு



