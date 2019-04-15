巴厘岛丽思卡尔顿酒店的儿童艺术活动 Canang制作 放风筝的人 面具绘画 丽兹儿童专用儿童泳池

巴厘岛以其传统的艺术，精湛的手工艺和戏剧性的表演艺术而闻名；而我们量身定制的小小艺术家活动，也在鼓励孩子们创意享乐的同时，以欢乐的方式学习新的文化” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 15, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店为儿童打造一系列趣味有意义的活动，并自豪地呈现独特的岛屿遗风来帮助孩子们捕捉巴厘岛的传统灵魂。丽思儿童“小小艺术家”项目旨在通过学习接触传统的舞蹈，音乐，艺术和手工艺，来激发孩子天生的好奇心和奇妙的幻想，让其体验一段永恒难忘的经历。

“巴厘岛丽思卡尔顿酒店通过丰富魅力的文化，让来自世界各地的客人有机会真正了解岛上的生活，并提供无与伦比的奢华海滨度假体验。巴厘岛以其传统的艺术，精湛的手工艺和戏剧性的表演艺术而闻名；而我们量身定制的小小艺术家活动，也在鼓励孩子们创意享乐的同时，以欢乐的方式学习新的文化。当小朋友们沉浸在自我时光之际，父母们可放松身心来享受巴厘岛最佳家庭度假酒店之一的五星级氛围和设施，“总经理Karim Tayach说道。

小小艺术家活动亮点包括学习巴厘岛舞蹈，其以充满动感的服饰，现代化的舞姿和复杂的手势而闻名。孩子们除了学习基本的舞蹈动作外，还有机会用传统的巴厘岛服饰来装扮自我。对音乐有偏好的儿童还可尝试打击巴厘岛传统的竹木琴-玲地克，为巴厘岛的舞蹈表演演奏背景音乐。此外，孩子们也可学习重金属乐器和巴厘岛击鼓。在以美丽的艺术手工艺而闻名的巴厘岛，小朋友们将可尽情释放内在艺术家的天赋，来参与到巴厘岛绘画或雕塑课程，去制作一份刻写岛上珍贵时光的纪念品。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店丽思儿童提供一系列自我沉浸的度假体验活动，并荣获2018年世界豪华酒店奖项评比中的亚洲最佳家庭度假酒店。专业的丽思儿童辅导员负责监督所有的活动项目；除了各种文化活动外，孩子们还可参加瑜伽课程，钓鱼之旅，泳池嬉戏，海龟保护计划，及成为一日水上女神。

快乐的孩子意味着快乐的父母；相信巴厘岛丽思卡尔顿酒店为儿童提供众多有趣欢乐的活动，定可为所有家庭打造一个难忘的假期。

欲了解有关丽思儿童更多趣味活动的信息，请联系rc.dpssw.reservation@ritzcarlton.com



关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的巴厘岛最佳别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn，ritzcarltonbali上关注我们。



在巴厘岛丽思卡尔顿的丽思儿童巴厘岛风筝活动



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