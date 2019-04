LANDRY et associés nommés parmi les meilleurs employeurs de petites et moyennes entreprises au Canada en 2019

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, April 12, 2019 / EINPresswire.com / -- Suite à l’annonce faite en janvier pour avoir été choisi parmi les meilleurs employeurs de Montréal en 2019, LANDRY et associés est à nouveau fière d’annoncer qu'elle est nommée l'un desmeilleurs employeurs de petites et moyennes entreprises canadiennes pour la valorisation exceptionnelle de ses employés. Les lauréats de cette année ont été annoncés aujourd’hui dans une publication spéciale du Globe and Mail distribuée à l’échelle nationale.La 6e édition des meilleurs employeurs de petites et moyennes entreprises au Canada est un concours éditorial qui reconnaît les petites et moyennes entreprises offrant des environnements de travail exceptionnels et des politiques avant-gardistes en matière de ressources humaines. Pour être retenu, LANDRY et associés a été évalué selon les critères suivants :(1) lieu de travail physique;(2) atmosphère de travail et social;(3) prestations de santé, financières et familiales;(4) vacances et congés;(5) communications avec les employés;(6) gestion du rendement;(7) formation et développement des compétences; et(8) Implication dans la communauté.« Le bien-être des employés et la satisfaction globale étant très importants pour moi, je suis extrêmement fier de recevoir cette reconnaissance prestigieuse », a déclaré Claude M. Landry, président et fondateur. « Alors que nous venons de terminer les festivités en l'honneur de notre 10e anniversaire, il est devenu encore plus clair pour moi et notre équipe de direction qu’attirer, développer et retenir les talents, en offrant un environnement de travail exceptionnel, doit demeurer une priorité importante pour nous ».Lorsqu'on demande quel est le principal facteur de décision pour choisir LANDRY et associés comme employeur, l'équipe répond unanimement : un lieu de travail qui favorise le dialogue et un véritable sens de la communauté. Grâce à des initiatives telles que des activités régulières de teambuilding, un environnement de travail agréable avec des espaces créatifs et des pauses bien méritées tout au long de la journée, ainsi qu’un accent mis sur l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, la durabilité, la santé et la forme physique, la firme s’efforce de favoriser la satisfaction des employés au quotidien.« C’est formidable de constater que nos efforts sont non seulement reconnus par nos employés, mais également par nos pairs de l’industrie », a conclu M. Landry pour avoir reçu cette distinction prestigieuse.À propos de LANDRY et associésFondée en 2008, LANDRY et associés est une firmemultidisciplinaire spécialisée en gestion de risque et de performance ainsi qu’en gestion des technologies d'entreprise. L’équipe intervient pour accompagner les organisations face aux impératifs d’affaires, opérationnels et technologiques liés à la gestion, la protection et la valorisation de leurs actifs.LANDRY et associés accorde une grande importance au travail accompli avec rigueur dans un souci constant de minutie et d’excellence. Cette approche distinctive s’exprime à travers notre philosophie d’entreprise et guide nos conseillers dans leurs actions afin de fournir des résultats générateurs de valeur, durables et cohérents avec les objectifs d’affaires des clients.Notre équipe multidisciplinaire est composée de spécialistes qui possèdent des certifications et des compétences complémentaires dans les domaines suivants : gouvernance et leadership, gestion des risques, conseil stratégique, technologies de l’information et cybersécurité, analyse d’affaires, développement durable, gestion de projets, etc.Renseignements :



