GoGo Quinoa Offre la Chance de Gagner un Voyage en Bolivie d’une Valeur de 3000$

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, April 5, 2019 / EINPresswire.com / -- Dans le cadre de l’Expo Manger Santé, GoGo Quinoa offre la chance de gagner un séjour mémorable pour deux en Bolivie.« C’est un pays d'une culture extraordinaire avec lesquel nous avons noué des relations étroites depuis les 14 dernières années qui offre des contrastes géographiques magnifiques à découvrir » a déclaré Martin Bilodeau, Président fondateur de GoGo Quinoa.Le gagnant pourra être accompagné d'une personne de son choix lors de ce voyage d’une durée maximale de 14 jours, comprenant un billet d’avion aller-retour pour deux personnes et plus encore, d’une valeur totale de 3000$. Les heureux gagnants auront la possibilité de planifier leur séjour avec l’aide et l'appui de l’agence de voyage Le Groupe V.I.P.Pour participer, consultez notre site internet au https://www.gogoquinoa.com/fr/gogo-quinoa-offre-un-voyage-en-bolivie-dune-valeur-de-3000/ ou contacter l’équipe marketing de la Compagnie à info@gogoquinoa.com. Le concours prend fin le 27 mai 2019, à 15 : 00 pm (Heure normale de l’Est).À propos de GoGo QuinoaActive depuis 2004, GoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) importe et transforme plus de 60 produits à base de plantes et sans allergènes faits à partir de quinoa et d’autres super grains et légumineuses (chia, amarante, sarrasin, lentilles, pois chiches). Afin de répondre à la demande croissante pour sa gamme de produits au Canada et à l’international, l’entreprise occupe aujourd’hui une usine de 45 000 pieds carrés certifiée SQF, biologique, sans gluten et casher à Laval.Retrouvez-nous sur Instagram : https://www.instagram.com/gogoquinoa/ ou sur Facebook : https://www.facebook.com/GoGoQuinoa/ ou sur Linkedin : https://ca.linkedin.com/company/cie-2-ameriks-gogo-quinoa SOURCE GoGo Quinoa



