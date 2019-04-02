与巴厘岛丽思卡尔顿的水之精华水疗重焕活力

水之精华泳池 尽情享受巴厘岛游泳池 温泉别墅 水疗中心丽思卡尔顿酒店的单人护理室 巴厘岛沐浴池

水疗对舒缓身心的益处早已众人皆知，我们很高兴在屡获殊荣的丽思卡尔顿巴厘岛水疗中心为客人提供此彻底令人身心愉悦的水疗项目” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, April 2, 2019 /EINPresswire.com/ -- 水之精华泳池是巴厘岛丽思卡尔顿酒店的标志性设计，其四周被郁葱的树叶所环绕，并以希腊语中的水和拉丁语中的生命来命名，提供独特放纵的水疗体验。现提供30分钟的水疗疗程，价格为IDR 288,000 ++；60分钟疗程，价格为IDR 388,000 ++以及90分钟疗程，价格为IDR 488,000 ++。

”水疗对舒缓身心的益处早已众人皆知，我们很高兴在屡获殊荣的丽思卡尔顿巴厘岛水疗中心为客人提供此彻底令人身心愉悦的水疗项目“，总经理Karim Tayach说道。

巴厘岛丽思卡尔顿水疗中心为巴厘岛最佳酒店之一，为客人提供了一个幸福的逃逸处；水疗功能深受印度洋变革力量的启发，并在奢华水疗过程中和采用海洋馈赠的独家水疗成分（如珍珠和海藻）中发挥着关键作用。水之精华泳池坐落于水疗中心深处郁葱的热带环境之中，配有各种喷射和水能项目可按摩全身，提供独一无二的彻底重焕的方式。水疗的益处包括改善血液循环，刺激淋巴系统和驱除毒素。带微热的泳池分五个不同的区域，每个区域都针对身体的不同部位进行调理。首先为静谧区，其设有的气泡台可放松刺激肌肉，为水疗循环疗程做好准备。 足摩区下方有强大的水流喷射，旨在专注脚底提供强力水流；焕复区的垂直按摩喷头可缓解肌肉紧绷；减压区的瀑布式淋浴则对上背部和肩部产生强烈压力，最后名为放松区为循环疗程的尾声，其配有水下按摩躺椅，可舒缓和镇静身心。

客人可在享受特色按摩或水疗项目之前或借书后享受水之精华泳池，或仅仅体验其带来重焕活力的疗力。客人可自行完成水疗循环项目，或通过水疗师对更具体的健康方面进行指导。每周三下午，水之精华泳池还提供有趣的水上瑜伽课程，在不受重力的影响下轻松享受拉伸的益处。水之精华泳池价格包括使用配有漩涡浴缸，冷水池，桑拿浴室和蒸汽浴室的男女休息室。

那些纯粹寻求在水里放松的客人可在巴厘岛丽思卡尔顿酒店的水疗中心尊享另一个泳池。巴厘岛沐浴池采用热带植物装饰，是一处能够抚慰感官并让您尽情享受的宁静绿洲。

如需了解更多信息，并预订巴厘岛丽思卡尔顿酒店水疗中心的水之精华泳池和其他服务，请联系rc.dpssw.spa@ritzcarlton.com或致电（62）361 849 8988。

关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的巴厘岛最佳别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn Google+和微信账号ritzcarltonbali上关注我们。

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