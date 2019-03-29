在巴厘岛丽思卡尔顿”地球一小时”期间创造与众不同

可重复使用的包 元宵发布 火红的鸡尾酒 丽思卡尔顿微风酒廊餐厅 地球一小时

巴厘岛丽思卡尔顿酒店在对待社会和环境责任方面非常重视，并开展了一系列以社区为基础的举措，旨在为社会捐赠一份有意义的奉献” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, March 29, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店将再次于2019年3月30日星期六晚上7点30分至8点30分将点暗整个度假酒店的灯光，参与到“地球一小时”活动中来表明其对下一代环境的保护作出的坚定承诺。酒店将鼓励欢迎客人到海滨参与此庆祝活动，来纪念这一全球性活动；活动将包括：烛光瑜伽，篝火，火焰杂耍和现场原声音乐。为了支持全岛禁止使用一次性塑料袋，巴厘岛丽思卡尔顿酒店还结合度假酒店精美复杂的设计灵感，自行推出可重复使用的布袋。根据丽思卡尔顿社区足迹计划，出售的布袋所筹集的所有款项将捐赠于社区活动。

“随着气候变化的加速和生物多样性的丧失正威胁到我们的星球，”地球一小时“在激发探讨和鼓励人们采取行动来拯救地球这一方面发挥着重要的作用。巴厘岛丽思卡尔顿酒店在对待社会和环境责任方面非常重视，并开展了一系列以社区为基础的举措，旨在为社会捐赠一份有意义的奉献。我们很荣幸将参与到“地球一小时”活动，并在此期间为我们的客人提供一系列特别活动，让他们获取信息并享受其中，“Karim Tayach总经理说。

欢庆活动将始于清晨，酒店的淑女绅士们将邀请客人一起进行海滩清理。 在此日，客人们都将鼓励在一张纸上写下他们的愿望，并可将此绑在“愿望树”上。气流烛光瑜伽课程将在日落时举行，并且晚上6点至9点30分在海滨将有现场原声音乐演奏。 在地球一小时期间，度假酒店的灯光将被变暗，因此整个度假村将点燃蜡烛，并欢迎所有人加入海滨篝火和放飞灯笼。丽思卡尔顿微风酒廊餐厅将进行火焰杂耍，并提供火焰鸡尾酒来进一步点亮这个夜晚。

“地球一小时”不仅仅是一项活动，而是一项对环境产生巨大影响的运动。象征性熄灯的“地球一小时”活动于2007年在悉尼开始倡导，现已成为世界上最大的环境基层运动，并激励着全球数百万人为我们的地球和自然采取保护行动。 全球范围内的丽思卡尔顿度假酒店，公寓和酒店将以品牌范围的社区足迹计划为指导，参与到“地球一小时”活动中，并与他们所在的当地社区保持一致。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的巴厘岛最佳别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn，Google+和微信账号ritzcarltonbali上关注我们。



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