GoGo Quinoa lance la production locale de ses biscuits et collations biologiques et sans gluten à Laval

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, March 13, 2019 / EINPresswire.com / -- Produits plus nutritifs - Capacité de production élevée - Prix compétitifsLe spécialiste en produits végétaliens GoGo Quinoa est fier d’annoncer le lancement de la production de ses biscuits aux pépites de chocolat localement dans ses installations de Laval. Des investissements totalisant 1,6 millions ont permis de se doter d’une ligne de production complète à la fine pointe de la technologie.« La production locale de nos biscuits, craquelins et collations soufflées devient un atout majeur pour offrir des produits plus nutritifs en choisissant des fournisseurs locaux. Notre objectif est de manufacturer des produits certifiés biologiques et sans gluten avec une haute teneur en protéines à base de plantes, de fibres, avec moins de sucre. »Martin Bilodeau, Président fondateur de GoGo QuinoaDe nouvelles recettes et saveurs sont déjà au programme avec du quinoa cultivé localement, du chanvre, des baies, des légumes ainsi que du sirop d’érable. Ces recettes rajoutent des alternatives novatrices au portefeuille actuel de l’entreprise, tout en répondant simultanément à la demande des consommateurs pour des produits frais avec une empreinte écologique plus faible.Les deux lignes de production aideront à créer huit nouveaux emplois à Laval.L’entreprise tiendra un évènement à son usine le 26 mars prochain, de 15 h 30 à 17 h 30 sur réservation seulement. Des dégustations de biscuits frais seront prévues. Afin de réserver, communiquez avec Christine Gratton au christineg@gogoquinoa.com.À propos de GoGo QuinoaActive depuis 2004, GoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) importe et transforme plus de 60 produits à base de plantes et sans allergènes faits à partir de quinoa et d’autres super grains et légumineuses (chia, amarante, sarrasin, lentilles, pois chiches). Afin de répondre à la demande croissante pour sa gamme de produits au Canada et à l’international, l’entreprise occupe aujourd’hui une usine de 45 000 pieds carrés certifiée SQF, biologique, sans gluten et casher à Laval.Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet au https://www.gogoquinoa.com/fr/ ou rejoindre l’équipe marketing au info@gogoquinoa.com.Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/GoGoQuinoa/ ou sur Instagram : https://www.instagram.com/gogoquinoa/ ou sur Linkedin : https://ca.linkedin.com/company/cie-2-ameriks-gogo-quinoa



