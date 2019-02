Autowini, la plataforma más grande de vehículos usados coreanos, lidera el mercado en América Latina

Screenshot of Autowini

SANTIAGO, CHILE, February 28, 2019 / EINPresswire.com / -- Autowini , la plataforma de venta de vehículos localizada en Seúl, acaba de publicar su reporte anual sobre participación de mercado y las tendencias en el comercio de autos. Según el informe, Autowini lidera el mercado de importación de vehículos usados en América Latina, países como Chile, Guatemala, etc. También posee un 50% de participación de mercado en Guatemala, Honduras, Georgia, Azerbaiyán y Armenia.¿Cómo es que Autowini rompe el molde del mercado del mercado de vehículos usados?La empresa vende y envía vehículos usados directamente desde Corea a comerciales y consumidores finales de todo el mundo. Facilitó más de 300 unidades actualizadas diarias en su plataforma el año pasado y se ubicó como la plataforma de venta de vehiculos de marca coreana más grande con una gran variedad de artículos. De hecho, la CEO Jiyoung Han, declaró que la empresa invertirá en la apertura de oficinas locales en más de 10 regiones para dominar el mercado de vehículos usados en América Latina y Africa.Aunque las plataformas de venta de vehículos usados son muy demandadas debido a los precios competitivos, atraviesan dificultades por problemas como los engaños, fraudes, informacion falsa y pago inseguro que los llevan a perder la credibilidad de los clientes. Por eso, Autowini lanzó el sistema BIS (siglás en inglés de Compra Segura) que ha sido un factor clave para ganar la confianza de los clientes, el mismo permite llevar a cabo transacciones transparentes, que garantizan el acceso a la información de los vehículos, proveer asesoramiento de ventas regionales (o asesorías sobre el comercio local o proveer asesorías de clientes exitosos), inspección profesional, rastreo de embarque, y ofrecer la posibilidad de reembolso.Debido a que la credibilidad y la transparencia pesan más en un mercado global, Autowini triplicó el número de consultas entrantes en 2018 y la tasa de retención de clientes crece constantemente. Como ha ganado una buena reputación entre los clientes, cerca de la mitad de los exportadores de automóviles en Corea han registrado sus artículos en Autowini lo que contribuye que sea la plataforma más grante de vehículos coreanos.La empresa continúa su viaje mientras se prepara para lanzar su nuevo servicio de subastas "Subasta Wini" para convertir el mercado de subastas en uno más visible, transparente y accesible a todos. Además, Autowini abrirá una nueva sucursal en Punta Arenas este año.

