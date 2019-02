Molex推出BiPass I/O高速解决方案

SHATIN , NT, NEW TERRITORIES, 香港, February 27, 2019 / EINPresswire.com / -- Molex推出了具有低插入损耗双轴铜缆的BiPass I/O高速解决方案可作为印刷电路板的替代方案,高效可靠地连接56和112 Gbps PAM-4协议电路。BiPass I/O高速解决方案的特点和优点是可替代昂贵的电路板印刷走线和retimer,提供现成的56 Gbps PAM-4解决方案。与电路板印刷走线相比,可提供更强的性能和更低的插入损耗,从而获得更大的通道余量。它与电路板印刷走线相比,插入损耗较低,这对PAM-4协议至关重要,与电路板印刷走线相比,可提供56 Gbps的PAM-4高速信号连接,因此无需昂贵的电路板材料和重定时器。它还可提供电源至电路板的压接式连接实现腹部对腹部的配置,独立电缆组件已经过充分测试,以确保可靠性,客户无需再进行该测试。0.60毫米端子间距,紧凑地堆叠在9.00×19.00毫米网格上(密度大,每平方英寸空间容纳30.2个差分线对)减少了电路板上的空间占用,缓解了空间紧张问题。NearStack高速连接器符合112 Gbps PAM-4协议要求,提供最先进的性能,电路数量增加至最多可达42个差分线,对占用的电路板空间更少,增加布局密度。Twinax双轴电缆可在布线中最大限度地减少气流阻力,有效改善散热性能,增加设计灵活性。插入损耗低,因此信号完整性指标出众。它可根据不同前面板的不同布局来轻松定制,由于采用独立的低功耗/信号连接器,I/O笼罩无需固定在电路板上,从而支持垂直方向上的整合和更大的端口密度,也可提供全集成定制设计的电线管理托盘,提供全面解决方案。减少了客户的工程,设计工作并简化了制造过程。BiPass I/O高速解决方案可以应用于数据中心解决方案,例如:数据中心交换机、数据中心服务器、数据中心路由器等,以及电信/网络行业中的架顶交换机、核心路由器等。作为Molex的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。关于赫联电子(Heilind Electronics):Heilind Electronics(赫联电子)创立于1974年,全球总部位于美国波士顿,已在中国内地,香港,新加坡,美国,德国,巴西,加拿大和墨西哥设立了超过40处分部。Heilind为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、电路保护与热管理、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与硬件,传感器等。Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月,赫联电子正式启动其亚太业务。赫联亚太的总部位于中国香港,除设有销售部外,还设置了区域配送中心和增值服务中心; 迄今,赫联亚太已在中国香港、上海、北京、苏州、常州、武汉、西安、深圳、东莞、重庆、厦门、台北、新加坡、马来西亚、印度、泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚等地开设21处分部和3处仓库(香港、新加坡和苏州),致力于将分销的核心价值带回业界。更多信息,请访问 www.heilind.com ; www.heilindasia.com;微信、 微博、 脸书及推特。关于莫仕(Molex):莫仕是全球领先的电子连接装置供应商,致力于为日常生活相关的各种重要产品设计和开发创新的解决方案。公司拥有的产品组合数量在全世界名列前茅,产品有十万多种,包括电器和光纤连接解决方案到交换机和应用工具所涵盖的方方面面。莫仕在各行各业为顾客提供服务,这些行业领域包括电信、数据通讯、计算机/外围设备、汽车、建筑物布线、工业、消费、医疗和军事市场等,公司具有全行业最高的研发投入水平,在高速信号完整性、小型化、高功率传输、光信号传输和适应恶劣环境的密封连接等领域不断推出创新产品和解决方案。更多详情请访问 WWW.MOLEX.COM



