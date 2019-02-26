巴厘岛丽思卡尔顿酒店光荣提倡“地球一小时”

元宵发布 地球一小时 丽思卡尔顿微风酒廊餐厅 瑜伽 火红的鸡尾酒

作为社区足迹社团的一部分，对于社会和环境的责任是巴厘岛丽思卡尔顿酒店的核心。通过参加“地球一小时”活动并邀请我们的客人共同参与此全球倡议的活动，并激励我们身边的人也一起参与” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, February 26, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店将再次于2019年3月30日星期六参与“地球一小时”活动，表明其对可持续发展的坚定承诺。整个度假酒店的灯光将被关闭，客人将被积极鼓励去参与全日的特别活动。

“作为社区足迹社团的一部分，对于社会和环境的责任是巴厘岛丽思卡尔顿酒店的核心。

通过参加“地球一小时”活动并邀请我们的客人共同参与此全球倡议的活动，并激励我们身边的人也一起参与“，巴厘岛丽思卡尔顿酒店总经理Karim Tayach说道。

“地球一小时”将在当晚8点30分至9点30分之间进行；度假酒店的灯光将被全部或变暗，并点燃蜡烛来营造一份浪漫和环保的魅力。客人可在傍晚参与淑女绅士们的海滩清理，随后瑜伽馆将有瑜伽活动，并同时在海滩点燃篝火，并在最终结束之时进行“放飞灯笼“。丽思卡尔顿微风酒廊餐厅提供的火焰表演将为晚间增添更多戏剧性的气氛。

地球一小时这个活动始于2007年，现已成为世界上最大的环境基层运动，突出了我们地球上的可持续性问题，以及展现个人和公司也扮演着举足轻重的地位。

丽思卡尔顿品牌因其致力于提供卓越的服务而闻名全球，而这一传统延伸至社区足迹，这是一项社区和环境责任计划的项目，旨在通过影响他人的生活，来实现有意义的改变。全球的丽思卡尔顿度假酒店，住宅和宾馆在参与，贡献和激励原则的指导下，都将参与“地球一小时”，并与其所在的当地社区保持行动上的一致。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的巴厘岛最佳别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youku，LinkedIn，Google+和微信账号ritzcarltonbali上关注我们。



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