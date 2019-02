Presentan en la Pequeña Habana el libro La Salsa Secreta del Tío Sam

Rafael Marrero, autor de La Salsa Secreta del Tío Sam Sede del Miami Hispanic Cultural Arts Center, La Pequeña Habana

Obra del reconocido consultor Rafael Marrero considerada una importante herramienta para que los hispanos emprendedores puedan hacer su sueño realidad en EE UU

LA SALSA SECRETA DEL TIO SAM es una importante herramienta para que los hispanos emprendedores puedan hacer su sueño realidad ganando contratos del billonario mercado federal de los Estados Unidos” — Rafael Marrero

MIAMI, FLORIDA, USA, February 22, 2019 / EINPresswire.com / -- Una importante herramienta para que los hispanos emprendedores puedan hacer su sueño realidad será brindada a los asistentes de la presentación de “ La salsa secreta del Tío Sam ”, libro del reconocido empresario y consultor Dr. Rafael Marrero con más de 20 años de experiencia en el tema.Si observamos que:• La población hispana en los Estados Unidos alcanzó la cifra de 58 millones de habitantes en 2016• 37 millones de hispanos mayores de 5 años hablan español en casa.• Se proyecta un crecimiento de 57% de la población inmigrante hispana entre 2015 y 2050Y observamos que menos del 1% de las empresas hispanas están participando, licitando y ganando contratos federales del billonario mercado federal de los Estados Unidos, nos daremos cuenta de la importancia que tiene el contenido de este libro para nuestra comunidad.¿Quién?, ¿qué tipo de negocio?, ¿cuánto dinero pudieran obtener?, ¿cuáles son los requisitos?, serán, entre otras, las múltiples preguntas que podrán ser respondidas por su autor.El conocido periodista Armando De Armas, autor del prólogo, tendrá a su cargo la presentación del libro. Por la importancia que el contenido del mismo tiene para personas emprendedoras y la comunidad empresarial hispana en general, pedimos a los medios de prensa la cobertura de este evento que tendrá lugar en:111 South West 5th Avenue, Miami, Florida 33130Sábado, 23 de febrero de 2019Brindis: 7:00 pm



