مشروع فور سيزونز في مصر يجهز للتسليم في الوقت المناسب

Four Seasons Resort at Sharm El Sheikh Four Seasons Resort at Sharm El Sheikh Villa at Four Seasons Private Residences, Sharm El Sheikh

مع أحدث وجهة فاخرة في مصر تتقدم بكل سلاسة

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 7, 2019 / EINPresswire.com / -- يسر شركةLuxuryProperty.com ، شركتنا تمتلك رؤية لتسويق أفضل العقارات في العالم ، تسويق المساكن الخاصة في منتجع فور سيزونز ، شرم الشيخ ، وفقًا لمدينة فريدة من مجموعة طلعت مصطفى. تسرد الشركة حاليًا محفظة واسعة تزيد عن 6 مليارات دولار وتقدم خدمات استشارية واسعة خاصة للعملاء تجمع بين منصة متكاملة على الإنترنت ومعرفة قوية بالسوق لمساعدة كل من المشترين لأول مرة والمستثمرين المخضرمين على اتخاذ القرارات الأكثر للاستثمار ورعاية الأكثر تطوراً من تجربة الاستثمار بالعقارات الفخمة. سيقود المدير المساعد مصطفى عرفة عمليات التسويق لمشروع شرم الشيخ.مع تاريخ يعود إلى 40 عامًا ، اكتسبت مجموعة طلعت مصطفى ، المعروفة أيضًا باسم TMG Developments ، سمعة راسخة "كمطور للمجتمعات" وقد طورت أكثر من 130 مليون قدم مربع من الأرض حتى الآن. ومن أبرز إنجازات المطور: ماي ​​فير والربوة ، وهما مجتمعان رئيسيان يقعان بالقرب من العاصمة بمصرالقاهره ، وأكثر مشاريعها السكنية طموحا هو مشروع مدينتي الذي تبلغ مساحته 362 مليون قدم مربع ، والذي سيكون أكبر مدينة مغلقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عند الانتهاءمن جميع المراحل. تشتهر مجموعة طلعت مصطفى أيضاً بمشاريعها الفخمة في قطاع الضيافة في جميع أنحاء مصر ، بما في ذلك فنادق فورسيزونز نايل بلازا وفندق كمبينسكي في القاهرة ومنتجع فور سيزونز في مدينة شرم الشيخ الساحلية وفندق فور سيزونز سان ستيفانو بالإسكندرية على البحر المتوسط .المرحلة الأولى من منتجع فور سيزونز ، شرم الشيخ ، والتي فتحت أبوابها لأول مرة في عام 2002 ،انسرعان ما نمت لتكون المنتجع الأول في مصر ، وتعد واحدة من أكثر الفنادق تقييمًا في الشرق الأوسط.يجلس على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء ، ويقدم تجربة لا مثيل لها الجمعخدمة ذات مستوى عالمي مع موقع رائع. شرم الشيخ هي وجهة رئيسية لرياضة الغوص ، وتحتوي علي اكثر منمن 70 موقعًا للغوص على بعد رحلة قصيرة بالقارب من الساحل للفندق . واحدة من أكبرالمعالم السياحية في المنطقة هي محمية رأس محمد ، وهي محمية بحرية معروفةحيث يوجد بهاالشعاب المرجانية الجميلة والشواطئ الخلابة.التوسع الجديد ، والمعروف باسم فور سيزونز برايفيت ريزدنسز شرم الشيخ ، سيضيفمجموعة رائعة من 25 فيلا مكونة من ثلاث وأربعة غرف نوم و 44 شقة بغرفتي نوم ،المعروفة باسم الشاليهات بجانب 95 غرفة إضافية إضافة إلى مفاتيح 125 وحدة القائمة. مساحات الفيلات تتراوحبين 7631 و 14003 قدمًا مربعة و اسعار من 5.95 مليون دولار أمريكي إلى 16.5 مليون دولار أمريكيوستتراوح مساحة الشاليهات بين 2094 و 2201 قدمًا مربعة و اسعار من 1.76 مليون دولار أمريكي إلى 1.9 مليون دولار أمريكي.التطوير في المساكن الجديدة في الموعد المحدد ، ومن المتوقع أن يكون تسليم المشروع بالميعاد المحدد .“كان لي شرف زيارة شرم الشيخ في العديد من المناسبات ، وهي من اجمل المناطق علي الاطلاق بالعالم، يقول مصطفى. "فور سيزونز هو بالطبع علامة تجارية ذات شهرة عالمية والخاصةسوف تكون الإقامة في شرم الشيخ واحدة من أكثر التجارب الممتعة علي احد الشواطئ الاكثر إثارة في العالم.نحن سعداء بتسويق هذاالمشروع الرائع في شراكة دولية حصرية معTMG Developments ونحن نتطلع إلى انجاز المشروع بالميعاد المحدد "ENDSعن LuxuryProperty.com تعد LuxuryProperty.com وجهة رقمية تسوّق أفضل المنازل في العالم وتربط العالمالعملاء إلى الخصائص الأكثر تميزًا في جميع أنحاء العالم.تحتوي LuxuryProperty.com محفظة حصرية تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار من العقارات داخل وخارج السوق في جميع أنحاء العالم.بصفتنا شركة وساطة ، فإن LuxuryProperty.com متخصص في تقديم خدمات استشارية خاصة للعملاءوالتركيز على الاحتراف والتقدير. وتقدم الشركة أيضا بحثا عن العقارات مفصل وخدمة الحصرية من خلال مكتب العميل الخاص الحصري.تكرس LuxuryProperty.com جهودها لتنظيم وعرض أفضل حياة فخمةو رفاهية .لمزيد من المعلومات: www.luxuryproperty.com حول TMG التطورات:مجموعة طلعت مصطفى ، والمعروفة أيضا باسم TMG Developments ، هي أكبر مطور عقاري في مصر معأرض أكثر من 530 مليون قدم مربع وسجل 40 عاما. ومن المعروف TMG لإنتاج رائعةمجتمعات رئيسية في جميع أنحاء القاهرة ، فضلا عن بعض من أفضل مشاريع الضيافة في البلاد ، بما في ذلكاثنين من فنادق فور سيزونز وفندق كمبينسكي. المطور لديه العديد من المشاريع الجديدة اصطف ، بما في ذلكمساكن فور سيزونز الخاصة في شرم الشيخ.لمزيد من المعلومات: www.talaatmoustafa.com لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال :Arpan Ghosh, PR Officer - LuxuryProperty.comT: +971 4 240 6211 | M: +971 52 713 4803E: arpan@luxuryproperty.com

Four Seasons Private Residences, Sharm El Sheikh



