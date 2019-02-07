مشروع فور سيزونز في مصر يجهز للتسليم في الوقت المناسب
مع أحدث وجهة فاخرة في مصر تتقدم بكل سلاسةDUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 7, 2019 /EINPresswire.com/ -- يسر شركةLuxuryProperty.com ، شركتنا تمتلك رؤية لتسويق أفضل العقارات في العالم ، تسويق المساكن الخاصة في منتجع فور سيزونز ، شرم الشيخ ، وفقًا لمدينة فريدة من مجموعة طلعت مصطفى. تسرد الشركة حاليًا محفظة واسعة تزيد عن 6 مليارات دولار وتقدم خدمات استشارية واسعة خاصة للعملاء تجمع بين منصة متكاملة على الإنترنت ومعرفة قوية بالسوق لمساعدة كل من المشترين لأول مرة والمستثمرين المخضرمين على اتخاذ القرارات الأكثر للاستثمار ورعاية الأكثر تطوراً من تجربة الاستثمار بالعقارات الفخمة. سيقود المدير المساعد مصطفى عرفة عمليات التسويق لمشروع شرم الشيخ.
مع تاريخ يعود إلى 40 عامًا ، اكتسبت مجموعة طلعت مصطفى ، المعروفة أيضًا باسم TMG Developments ، سمعة راسخة "كمطور للمجتمعات" وقد طورت أكثر من 130 مليون قدم مربع من الأرض حتى الآن. ومن أبرز إنجازات المطور: ماي فير والربوة ، وهما مجتمعان رئيسيان يقعان بالقرب من العاصمة بمصرالقاهره ، وأكثر مشاريعها السكنية طموحا هو مشروع مدينتي الذي تبلغ مساحته 362 مليون قدم مربع ، والذي سيكون أكبر مدينة مغلقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عند الانتهاءمن جميع المراحل. تشتهر مجموعة طلعت مصطفى أيضاً بمشاريعها الفخمة في قطاع الضيافة في جميع أنحاء مصر ، بما في ذلك فنادق فورسيزونز نايل بلازا وفندق كمبينسكي في القاهرة ومنتجع فور سيزونز في مدينة شرم الشيخ الساحلية وفندق فور سيزونز سان ستيفانو بالإسكندرية على البحر المتوسط .
المرحلة الأولى من منتجع فور سيزونز ، شرم الشيخ ، والتي فتحت أبوابها لأول مرة في عام 2002 ،ان
سرعان ما نمت لتكون المنتجع الأول في مصر ، وتعد واحدة من أكثر الفنادق تقييمًا في الشرق الأوسط.
يجلس على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء ، ويقدم تجربة لا مثيل لها الجمع
خدمة ذات مستوى عالمي مع موقع رائع. شرم الشيخ هي وجهة رئيسية لرياضة الغوص ، وتحتوي علي اكثر من
من 70 موقعًا للغوص على بعد رحلة قصيرة بالقارب من الساحل للفندق . واحدة من أكبر
المعالم السياحية في المنطقة هي محمية رأس محمد ، وهي محمية بحرية معروفةحيث يوجد بها
الشعاب المرجانية الجميلة والشواطئ الخلابة.
التوسع الجديد ، والمعروف باسم فور سيزونز برايفيت ريزدنسز شرم الشيخ ، سيضيف
مجموعة رائعة من 25 فيلا مكونة من ثلاث وأربعة غرف نوم و 44 شقة بغرفتي نوم ،
المعروفة باسم الشاليهات بجانب 95 غرفة إضافية إضافة إلى مفاتيح 125 وحدة القائمة. مساحات الفيلات تتراوح
بين 7631 و 14003 قدمًا مربعة و اسعار من 5.95 مليون دولار أمريكي إلى 16.5 مليون دولار أمريكي
وستتراوح مساحة الشاليهات بين 2094 و 2201 قدمًا مربعة و اسعار من 1.76 مليون دولار أمريكي إلى 1.9 مليون دولار أمريكي.
التطوير في المساكن الجديدة في الموعد المحدد ، ومن المتوقع أن يكون تسليم المشروع بالميعاد المحدد .
“كان لي شرف زيارة شرم الشيخ في العديد من المناسبات ، وهي من اجمل المناطق علي الاطلاق بالعالم
، يقول مصطفى. "فور سيزونز هو بالطبع علامة تجارية ذات شهرة عالمية والخاصة
سوف تكون الإقامة في شرم الشيخ واحدة من أكثر التجارب الممتعة علي احد الشواطئ الاكثر إثارة في العالم.
نحن سعداء بتسويق هذاالمشروع الرائع في شراكة دولية حصرية مع
TMG Developments ونحن نتطلع إلى انجاز المشروع بالميعاد المحدد "
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تحتوي LuxuryProperty.com محفظة حصرية تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار من العقارات داخل وخارج السوق في جميع أنحاء العالم.
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والتركيز على الاحتراف والتقدير. وتقدم الشركة أيضا بحثا عن العقارات مفصل و
خدمة الحصرية من خلال مكتب العميل الخاص الحصري.
تكرس LuxuryProperty.com جهودها لتنظيم وعرض أفضل حياة فخمةو رفاهية .
لمزيد من المعلومات: www.luxuryproperty.com
حول TMG التطورات:
مجموعة طلعت مصطفى ، والمعروفة أيضا باسم TMG Developments ، هي أكبر مطور عقاري في مصر مع
أرض أكثر من 530 مليون قدم مربع وسجل 40 عاما. ومن المعروف TMG لإنتاج رائعة
مجتمعات رئيسية في جميع أنحاء القاهرة ، فضلا عن بعض من أفضل مشاريع الضيافة في البلاد ، بما في ذلك
اثنين من فنادق فور سيزونز وفندق كمبينسكي. المطور لديه العديد من المشاريع الجديدة اصطف ، بما في ذلك
مساكن فور سيزونز الخاصة في شرم الشيخ.
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Four Seasons Private Residences, Sharm El Sheikh
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