巴厘岛丽思卡尔顿酒店推出融合巴厘岛风情的“班家会议套餐”

巴厘岛风味晚餐 巴厘岛糖果休息 印度洋晚餐 选择新鲜的海鲜 巴厘岛灵感装饰

屡获殊荣的巴厘岛丽思卡尔顿酒店附有室内外场地和至极完美的企业活动空间；同时，其提供的完全沉浸式巴厘文化体验可激发客人热情，来打造一系列最为趣味成功的活动” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, February 4, 2019 /EINPresswire.com/ -- 秉承充满神奇色彩的巴厘岛精神，巴厘岛丽思卡尔顿酒店推出富有巴厘岛传统风情的全新会议套餐，力图为高端商务人士带来别样的灵感和耳目一新的会议体验。现在，酒店不仅能为客人提供完备的会议设施和最先进的视听设备，而且能借“班家会议套餐”（Meet the Banjar）的推出，将客人的商务与休闲需求完美结合。此外，巴厘岛丽思卡尔顿酒店的绅士淑女将持续为客人打造量身定制、独一无二的会议体验和至臻服务，为客人展现原汁原味的巴厘岛式待客之道。

“班家会议套餐”源于‘Banjar’一词（在巴厘岛文化中意为“基本的社会单元”）, 体现了浓厚的巴厘岛文化传统。会议对巴厘岛人而言代表了社区精神与民主，人们通常聚集在名叫‘Bale Banjar’的地方，在这里做出有关社会福祉或当地居民未来的决定。当地人通常会在这里为神灵亲手制作贡品，并用棕榈叶、热带花朵或竹子等材料为自己的村子制作拥有祝福含义的装饰品。酒店的“班家会议套餐”充分结合了巴厘岛当地的文化与精神，设计了一系列引人瞩目的活动为客人打造出不同凡响的会议体验。



巴厘岛拥有富含火山灰的肥沃土壤，是种植蔬菜、热带水果、珍贵香料的天堂，巴厘岛当地的烹饪传统则体现了多姿多彩的原生态文化。作为“班家会议套餐”的组成部分，酒店的餐饮团队甄选出对身体大有裨益的食材，为客人精心打造独一无二的美食体验。水果荟茶歇（Fruit Market Break）将为客人带来“从果园到餐桌”的体验，酒店选用巴厘岛最新鲜的水果，精心打造取悦所有客人味蕾的果香盛宴；巴厘岛甜品茶歇（Balinese Sweet Break）则将为客人带来以米粉、椰子以及棕榈糖制成的巴厘岛各地特色传统点心；小吃午餐（Warung Lunch）则在室外进行，客人将伴着轻柔的海风，在类似小吃市场的环境下品尝各色当地美食。小吃由酒店新鲜制作并盛放在传统的食品小推车中，以其浓郁丰厚的口感带领客人走向全新美食之旅。

“屡获殊荣的巴厘岛丽思卡尔顿酒店附有室内外场地和至极完美的企业活动空间；同时，其提供的完全沉浸式巴厘文化体验可激发客人热情，来打造一系列最为趣味成功的活动” 酒店总经理Karim Tayach说道。

宾客可在会议结束后享用印度洋晚餐，为会议划上完美的句号，收获源自巴厘岛的难忘回忆。当夜幕降临、繁星闪耀，客人将前往充满巴厘岛风情、上演趣味娱乐表演的就餐地点，并将鞋子交给酒店的礼宾人员保管，在悠闲的氛围下赤足尊享充满特色的美馔。

酒店金色的海滩景致宛如一座巴厘岛渔村，黄昏时分，这里被篝火和提基火把点亮；布置优雅的餐桌被固定在沙滩中，为客人打造温馨怡人的就餐环境，天然的露天场地可供客人享用顶级美食佳肴。伴随着弥漫四溢的节日气息，客人还可欣赏巴厘岛传统舞蹈及音乐带来的视听盛宴。

为迎合会议活动和奖励旅游其当下的趋势，巴厘岛丽思卡尔顿酒店推出了最新视频，您可在此观看；并使用#RCMemories加入社交媒体，来进行对话交流。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youku，LinkedIn上关注我们, Google+, Wechatid: ritzcarltonbali



会议结合巴厘岛人生哲学



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